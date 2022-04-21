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Студия Postimees: хватит ли рабочих мест на всех?

12:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: хватит ли рабочих мест на всех?
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Как приток украинских беженцев влияет на рынок труда? Насколько успешно проходит адаптация новых работников? Возможен ли рост безработицы?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ). Смотрите интервью в 12:30!

  • В какую сторону меняется рынок труда? Что показывают первые месяцы?
  • Как адаптировать людей на рынке труда без знания языка?
  • Безработица уже начала расти. Каковы прогнозы на будущее? 
  • Где открываются новые места? Где закрываются?
  • Просчитано ли влияние санкций на рынок труда? Чем это можно компенсировать?
  • Какие меры поддержки предусмотрены для предприятий в связи с ростом цен на энергоносители?
  • Будет ли предусмотрена адресная поддержка для сельхозпроизводителей?
  • Как смягчить ценой шок для потребителей?
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