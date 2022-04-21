Как приток украинских беженцев влияет на рынок труда? Насколько успешно проходит адаптация новых работников? Возможен ли рост безработицы?
Студия Postimees: хватит ли рабочих мест на всех?
12:30
Студия Postimees: хватит ли рабочих мест на всех?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ). Смотрите интервью в 12:30!
- В какую сторону меняется рынок труда? Что показывают первые месяцы?
- Как адаптировать людей на рынке труда без знания языка?
- Безработица уже начала расти. Каковы прогнозы на будущее?
- Где открываются новые места? Где закрываются?
- Просчитано ли влияние санкций на рынок труда? Чем это можно компенсировать?
- Какие меры поддержки предусмотрены для предприятий в связи с ростом цен на энергоносители?
- Будет ли предусмотрена адресная поддержка для сельхозпроизводителей?
- Как смягчить ценой шок для потребителей?