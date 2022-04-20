Парламент Финляндии обсуждает вступление страны в НАТО

Вся эта процедура займет предположительно несколько недель. Правительство Финляндии и президент страны Саули Ниинистё не обязаны дожидаться ее завершения, они могут в любой момент подать заявку о приеме Финляндии в НАТО. Власти страны, однако, стремятся достичь по столь принципиальному вопросу максимально широкого консенсуса, тем более что окончательное решение о присоединении к альянсу будет принимать именно парламент.

Почти половина депутатов - за вступление в альянс

По сведениям финских СМИ, почти половина депутатского корпуса Финляндии поддерживает вступление своей страны в НАТО, лишь 12 парламентариев открыто выступают против. "Очевидно, что действия России сильно приблизили нас к военному членству в НАТО. Россия стала беспощадной, непредсказуемой и агрессивной", - заявил депутат от правящей Социал-демократической партии Антти Линдтман. В то же время он не высказался определенно в поддержку вступления Финляндии в НАТО, отметив, что окончательное решение может быть принято лишь после того, как эту тему тщательно обсудят депутаты и парламентские комитеты.

"Зеленые", "Финляндский центр", Национальная коалиционная партия и оппозиционная партия "Истинные финны" выступают за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. В то же время младший партнер по правящей коалиции "Левый союз Финляндии" предупредил, что Финляндия, вступив в НАТО, окажется, в случае нападения со стороны России, на самом переднем крае.