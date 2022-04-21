Рейтинги: Партия реформ продолжает лидировать, центристы потеряли поддержку

Лидирует Партия реформ, которую готовы поддержать 25% избирателей (на 1% меньше, чем в марте), рейтинг партии "Ээсти 200" вырос с 19% до 21%, а популярность Консервативной народной партии осталась на уровне 18%.

Рейтинг Центристской партии снизился с 18% до 16%, а ее поддержка среди русскоязычных избирателей упала ниже 50%.