По данным апрельского опроса Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, в рейтингах политических партий за месяц существенных изменений не произошло.
Рейтинги: Партия реформ продолжает лидировать, центристы потеряли поддержку
Рейтинги: Партия реформ продолжает лидировать, центристы потеряли поддержку
Лидирует Партия реформ, которую готовы поддержать 25% избирателей (на 1% меньше, чем в марте), рейтинг партии "Ээсти 200" вырос с 19% до 21%, а популярность Консервативной народной партии осталась на уровне 18%.
Рейтинг Центристской партии снизился с 18% до 16%, а ее поддержка среди русскоязычных избирателей упала ниже 50%.
Партию "Отечество" поддерживает 7% избирателей, а социал-демократов - 9%. Поддержка обеих партий за месяц увеличилась на один процент.
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