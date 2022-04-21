Скоро лето! Что может быть лучше, чем провести эти теплые месяцы вдали от города? Для тех, кто ищет собственную дачу, портал Kodu выбрал лучшие на данный момент предложения. Ознакомьтесь с подборкой, и вы безусловно найдете здесь то, что вам понравится!
К лету готовы? Эти дачи в Эстонии ждут новых хозяев
Деревня Сепа на Сааремаа
Летний дом с большим участком в 15 минутах езды от Курессааре. Площадь самого дома - 45 м2, а размер земельного участка, большая часть которого покрыта лесом - 2,8 га. Терраса построена с обеих сторон дома.
Недвижимость является частью заповедной зоны Sepa, и Департамент окружающей среды разрешает вести строительные работы только на существующей территории двора. Печально, что участок еще не подключен к коммуникациям, но это можно исправить.
Садоводческое товарищество Salvo в Харьюмаа
В Лайтсе продается дом на колесах. Модель называется «Villerby Granada». Эта красота была произведена в 2008 году и стоит на данном участке с 2017 года. Конечно, недвижимость площадью 1079 м2 продается вместе с домом.
На участке есть электричество и скважина. Есть также старая дача, но она требует большого ремонта. Может быть, из нее получится хорошая сауна?
Площадь дома на колесах - 40 м2. В нем вы найдете гостиную с кухней, две спальни, гардеробную, кладовую и ванную комнату. Вся необходимая для жизни мебель здесь есть и останется в пользовании нового владельца.
Неподалеку расположены замок Лайтсе и Гранитная вилла. Магазин, автобусная остановка и железнодорожная станция находятся в одном километре от дачи.
Деревня Паслепа в Ляэнемаа
Если вы ищете тихое, уединенное и уникальное место, где можно отдохнуть от городской суеты, проснуться под утреннее пение птиц, насладиться приятным эстонским летом, то это - правильное место!
В деревне Паслепа продается недвижимость с возможностью создать собственный ландшафтный дизайн. На участке находятся собственно дача (год постройки 2019, площадь 10,3 м²) и баня (год постройки 2021, площадь 11,1 м²), а также старое силосохранилище.
На участке имеется скважина и локальная канализация. Подключение к электросети включено в цену, поэтому можно использовать электричество соседнего здания.
Недвижимость находится в уединенном, но легко доступном месте. Строения этого уникального комплекса можно использовать, например, как дачу или гостевой дом. Остатки силосохранилища на участке дают возможность проявить свое воображение, например, их можно использовать для художественной выставки, представления под открытым небом или почему бы не устроить в этом прекрасном месте свадьбу?
Деревня Эйсма в Ляэне-Вирумаа
Отремонтированный и уютный домик в деревне Эйсма также ждет нового хозяина. Море недалеко отсюда, есть даже лодочная гавань. Дачу ремонтировали в 2016 году и она до сих пор отлично выглядит. В доме также есть печь, так что там можно жить круглый год. Имеются электричество и вода. Надворная постройка, в которой расположены гараж и баня, нуждается в ремонте.
Терраса не закончена, но самые неприятные работы сделаны. Две стороны участка огорожены. Самое главное, здесь есть баня-бочка!
Садоводческое объединение Sputnik в Силламяэ
Недалеко от Силламяэ можно найти особенный экземпляр. В небольшом деревянном доме есть печь, вода и электричество, а также парковка для двух автомобилей и прицепа. Сам участок имеет площадь 619 м2 и требует ухода и озеленения.
Деревня Лалли в Тартумаа
Если вы ищете дачу, обратите внимание на волость Камбья! Здесь продается дача в сосновом лесу. Земельный участок, который находится всего в 20 минутах езды от Тарту, имеет площадь 3 172 м2 и с одной стороны граничит с рекой Пори.
Здание построено из дерева и имеет характерную для 80-х годов внутреннюю отделку. На первом этаже просторная гостиная, спальня, кухня и веранда. Из гостиной лестница ведет на второй этаж, где находятся спальня и балкон. В доме есть электричество, но нет воды. Канализация локальная, туалет - сухой.
Деревня Пеантсе в Пярнуском уезде
Недавно построенная небольшая дача - идеальное гнездышко для летнего отдыха. На объект оформлено еще одно разрешение на строительство сборного дома ELO House, так что теоретически здесь возможно строительство двухэтажного жилого дома с основанием площадью 49,9 м2.
На участке есть подключение к электричеству и шахта для колодца. Конечно, вы также можете попросить воду из скважины соседа или пробурить ее самостоятельно. Рядом школа, детский сад и сельский магазин. До моря далековато, целых 15 километров. Зато шоссе Таллинн-Пярну находится в нескольких сотнях метров от дома, поэтому сюда можно добраться и на общественном транспорте. Ближайший крупный населенный пункт – Лихула.
Дом на колесах, паркуйся где хочешь!
И вишенка на торте — дом на колесах, который можно перевезти в любое место. Дом зарегистрирован в Департаменте транспорта и имеет регистрационные номера, и его можно официально использовать в дорожном движении.
В наличии электричество, кухня, санузел, гардеробная, горячая вода от бойлера, водяной насос тоже имеется. Спальное место находится под крышей. Дом имеет 5 метров в длину, 2,5 метра в ширину и 3,9 метра в высоту. На данный момент дом на колесах стоит в Лауласмаа.
С объявлением о продаже можно ознакомиться SIIN.