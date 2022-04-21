К лету готовы? Эти дачи в Эстонии ждут новых хозяев

Деревня Сепа на Сааремаа

Летний дом с большим участком в 15 минутах езды от Курессааре. Площадь самого дома - 45 м2, а размер земельного участка, большая часть которого покрыта лесом - 2,8 га. Терраса построена с обеих сторон дома.

Дача в деревне Сепа. Фото: KV.EE

Недвижимость является частью заповедной зоны Sepa, и Департамент окружающей среды разрешает вести строительные работы только на существующей территории двора. Печально, что участок еще не подключен к коммуникациям, но это можно исправить.

Дача в деревне Сепа. Фото: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Садоводческое товарищество Salvo в Харьюмаа

В Лайтсе продается дом на колесах. Модель называется «Villerby Granada». Эта красота была произведена в 2008 году и стоит на данном участке с 2017 года. Конечно, недвижимость площадью 1079 м2 продается вместе с домом.

На участке есть электричество и скважина. Есть также старая дача, но она требует большого ремонта. Может быть, из нее получится хорошая сауна?

Дача в Лайтсе. Фото: KV.EE

Площадь дома на колесах - 40 м2. В нем вы найдете гостиную с кухней, две спальни, гардеробную, кладовую и ванную комнату. Вся необходимая для жизни мебель здесь есть и останется в пользовании нового владельца.

Неподалеку расположены замок Лайтсе и Гранитная вилла. Магазин, автобусная остановка и железнодорожная станция находятся в одном километре от дачи.

Дача в Лайтсе. Фото: KV.EE

Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Деревня Паслепа в Ляэнемаа

Если вы ищете тихое, уединенное и уникальное место, где можно отдохнуть от городской суеты, проснуться под утреннее пение птиц, насладиться приятным эстонским летом, то это - правильное место!

В деревне Паслепа продается недвижимость с возможностью создать собственный ландшафтный дизайн. На участке находятся собственно дача (год постройки 2019, площадь 10,3 м²) и баня (год постройки 2021, площадь 11,1 м²), а также старое силосохранилище.

Дача в Паслепа. Фото: KV.EE

На участке имеется скважина и локальная канализация. Подключение к электросети включено в цену, поэтому можно использовать электричество соседнего здания.

Недвижимость находится в уединенном, но легко доступном месте. Строения этого уникального комплекса можно использовать, например, как дачу или гостевой дом. Остатки силосохранилища на участке дают возможность проявить свое воображение, например, их можно использовать для художественной выставки, представления под открытым небом или почему бы не устроить в этом прекрасном месте свадьбу?

Дача в Паслепа. Фото: KV.EE

Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Деревня Эйсма в Ляэне-Вирумаа

Отремонтированный и уютный домик в деревне Эйсма также ждет нового хозяина. Море недалеко отсюда, есть даже лодочная гавань. Дачу ремонтировали в 2016 году и она до сих пор отлично выглядит. В доме также есть печь, так что там можно жить круглый год. Имеются электричество и вода. Надворная постройка, в которой расположены гараж и баня, нуждается в ремонте.

Дача в Эйсмаа. Фото: KV.EE

Терраса не закончена, но самые неприятные работы сделаны. Две стороны участка огорожены. Самое главное, здесь есть баня-бочка!

Дача в Эйсмаа. Фото: KV.EE