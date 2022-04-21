Генсек ООН собирается встретиться с президентами России и Украины

Письма с просьбами организовать соответствующие визиты были переданы представителям Украины и России в ООН. В ходе этих визитов Гутерриш рассчитывает добиться принятия срочных шагов для достижения долгосрочного перемирия между двумя странами.

Накануне генсек ООН уже призвал стороны конфликта объявить "пасхальное перемирие" с четверга, 21 апреля, до православного Пасхального воскресенья. По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиям, а гуманитарным организациям - оказать помощь пострадавшим. Украина уже согласилась на это предложение. В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позицию Запада по перемирию "противоречивой" и не обозначил четкой позиции России по этому поводу.