По данным Департамента статистики, в 2021 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 14,9% меньше, чем у мужчин. Гендерный разрыв в зарплате уменьшился за год на 0,7 процентных пункта.
Статистика: гендерный разрыв в зарплатах в Эстонии был на рекордно низком уровне
В прошлом году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 8,48 евро и у мужчин – 9,97 евро. Наибольшее различие в зарплатах мужчин и женщин наблюдалось в сфере финансовой и страховой деятельности (25,7%), в торговле (24,2%), в сфере здравоохранения и социальных услуг (23,8%), а также в сфере информации и связи (23,5%).
«Аналогично 2020 году, сфера транспорта и складского хозяйства в прошлом году также была единственной, где женщины зарабатывали больше мужчин – разрыв в зарплатах здесь составил 5,2%. Разрыв в оплате труда также был небольшим в сфере услуг по проживанию и питанию, где мужчины зарабатывали немного больше, чем женщины, но разрыв в зарплатах все же был относительно низким – 5,8%», - сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен.
По словам аналитика, в Эстонии разрыв в зарплатах мужчин и женщин с 2013 года уменьшился примерно на 10 процентных пунктов: «По сравнению с 2020 годом разрыв в зарплате в прошлом году наиболее заметно сократился в сфере проживания и питания, а вырос в сфере строительства».