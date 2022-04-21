Статистика: гендерный разрыв в зарплатах в Эстонии был на рекордно низком уровне

В прошлом году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 8,48 евро и у мужчин – 9,97 евро. Наибольшее различие в зарплатах мужчин и женщин наблюдалось в сфере финансовой и страховой деятельности (25,7%), в торговле (24,2%), в сфере здравоохранения и социальных услуг (23,8%), а также в сфере информации и связи (23,5%).

«Аналогично 2020 году, сфера транспорта и складского хозяйства в прошлом году также была единственной, где женщины зарабатывали больше мужчин – разрыв в зарплатах здесь составил 5,2%. Разрыв в оплате труда также был небольшим в сфере услуг по проживанию и питанию, где мужчины зарабатывали немного больше, чем женщины, но разрыв в зарплатах все же был относительно низким – 5,8%», - сказал аналитик Департамента статистики Арго Таркиайнен.