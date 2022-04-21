WTA: отстранение россиян от Уимблдона - дикриминация

В среду организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Аналогичное решение приняла Ассоциация лаун-тенниса (LTA), в связи с чем спортсмены из данных стран пропустят травяные турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне и Истбурне, а также турниры WTA в Ноттингеме и Бирмингеме. АТР раскритиковала эти действия.

"Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и LTA о запрете отдельным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании. Как неоднократно заявляла WTA, отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию, нельзя препятствовать их участию в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация и решение сосредоточить такую ​​дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку, несправедливы и неоправданны", - говорится в заявлении WTA.

Ассоциация отмечает, что запрет какой-либо дискриминации прописан и в правилах AELTC и LTA. В организации рассмотрят варианты дальнейших действий по итогам принятых решений.