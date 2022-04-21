"Россия - ваш банкир". Макрон и Ле Пен поспорили о Путине и Украине на теледебатах перед выборами

Дебаты Макрона и Ле Пен Фото: Getty Images

Нынешние дебаты считаются крайне важными из-за большого числа избирателей, пока не определившихся с выбором. Хотя Макрон достаточно уверенно лидирует в опросах, опережая Ле Пен более чем на 10 процентных пунктов, судьба президентства далеко не определена, поскольку более 10% французов пока не решили, за кого голосовать.

Последний раз Макрон и Ле Пен встречались на теледебатах пять лет назад, в 2017 году. Из них нынешний президент вышел очевидным победителем: большинство зрителей сочли, что Ле Пен выглядела неподготовленной и вела себя слишком эмоционально. В этот раз глава "Национального объединения" избежала той же ошибки: она говорила более сдержано и содержательно. Тем не менее, во время дискуссии ей не удалось сбить Макрона с толку, а действующий президент избрал намного более агрессивную линию поведения.

Спор о России

Война России против Украины стала важнейшей темой дебатов Макрона и Ле Пен. Оба политика при этом имеют долгую историю взаимоотношений с Кремлем.

Незадолго до начала российского вторжения Макрон был одним из немногих западных политиков, посетивших Москву с визитом.

После 24 февраля, когда российские войска вошли в Украину, Макрон резко осудил действия России и поддержал жесткие ответные действия Запада, в том числе поставки Киеву оружия и экономические санкции.

В то же время он продолжил вести с президентом Владимиром Путиным многочасовые телефонные переговоры. На них, согласно французским источникам, российский лидер долго рассказывал ему о своем видении истории возникновения России и Украины.

Ле Пен долгое время считалась одним из главных европейских союзников Путина. Перед выборами 2017 года она говорила, что не верит в незаконность аннексии Россией Крыма, утверждая, что "был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России".

В интервью Би-би-си в ноябре 2016 года она назвала стиль правления российского президента Владимира Путина разумным протекционизмом, добавив, что тот "защищает интересы своей страны, ее идентичность".

Во время нынешних дебатов Макрон раскритиковал Ле Пен за такую позицию - и вспомнил о кредите в 9 млн евро, который ее партия в 2014 году получила в "Первом чешско-российском банке", который, по словам Макрона, близок к властям России. "Вы зависите от российских властей и вы зависите от Путина", - сказал ей Макрон. "Когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром", - добавил он. "Этой зависимостью можно объяснить многие ваши действия", - утверждал Макрон.