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Ковид вернулся. Трасса Гран-при Китая преобразована в больницу для больных

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Ковид вернулся. Трасса Гран-при Китая преобразована в больницу для больных
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Гонки Ф1, Австралия, Мельбурн.
Гонки Ф1, Австралия, Мельбурн. Фото: Dppi/Dppi/ZUMAPRESS.com

Трасса Гран-при Китая «Формулы-1» преобразована во временное медицинское учреждение в связи с последним ростом случаев COVID-19, сообщает МатчТВ.

Объекты на трассе были переведены в импровизированную больницу, в комплексе размещено порядка 14 000 коек, чтобы помочь с основным притоком пациентов с ковидом, сообщает Formula 1 News.co.

Гран-при Китая 2020 года стал первым, который был официально отменен из-за глобальной пандемии. На данный момент нет официального подтверждения того, когда гонка в Шанхае вернется в календарь сезона.

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