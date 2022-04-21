Ковид вернулся. Трасса Гран-при Китая преобразована в больницу для больных

Объекты на трассе были переведены в импровизированную больницу, в комплексе размещено порядка 14 000 коек, чтобы помочь с основным притоком пациентов с ковидом, сообщает Formula 1 News.co.

Гран-при Китая 2020 года стал первым, который был официально отменен из-за глобальной пандемии. На данный момент нет официального подтверждения того, когда гонка в Шанхае вернется в календарь сезона.