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ОБЗОР ⟩ Россия отправляет на Донбасс десятки тысяч наемников как пушечное мясо

Маргус Партс
Россия отправляет на Донбасс десятки тысяч наемников как пушечное мясо
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Боцы российских вооруженных сил фотографируются у завода «Азовсталь» в Мариуполе. Там продолжаются бои между российскими/пророссийскими силами и обороняющимися украинскими силами во главе с батальоном «Азов». ФОТО: © Максимилиан Кларк/SOPA Images через ZUMA Press Wire / Scanpix
Боцы российских вооруженных сил фотографируются у завода «Азовсталь» в Мариуполе. Там продолжаются бои между российскими/пророссийскими силами и обороняющимися украинскими силами во главе с батальоном «Азов». ФОТО: © Максимилиан Кларк/SOPA Images через ZUMA Press Wire / Scanpix Фото: Maximilian Clarke

​Россия использует наемников, завербованных в Сирии, Ливии и других странах, чтобы отправить их без прикрытия на поле боя. По разным оценкам от 10 000 до 20 000 бойцов, нанятых российской частной военной компанией Wagner Group, предположительно присоединились к попытке Кремля перевести войну в крупное наступление в районах Донбасса, контролируемых украинскими правительственными войсками, сообщил один из европейских чиновников агентству AFP, пишет Postimees.

По словам Грозева, число наемников там, по сообщениям внутреннего источника, намного выше, чем предполагалось изначально. «Он сказал, что 10–15 процентов из них – социопаты, люди, которые попали туда только потому, что хотят убивать. Они жаждут крови, а не просто зависимы от адреналина», – заявил Грозев, ссылаясь на внутренний источник в рядах наемников.

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