Россия использует наемников, завербованных в Сирии, Ливии и других странах, чтобы отправить их без прикрытия на поле боя. По разным оценкам от 10 000 до 20 000 бойцов, нанятых российской частной военной компанией Wagner Group, предположительно присоединились к попытке Кремля перевести войну в крупное наступление в районах Донбасса, контролируемых украинскими правительственными войсками, сообщил один из европейских чиновников агентству AFP, пишет Postimees.
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ОБЗОР ⟩ Россия отправляет на Донбасс десятки тысяч наемников как пушечное мясо
Россия отправляет на Донбасс десятки тысяч наемников как пушечное мясо
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