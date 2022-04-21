ОБЗОР ⟩ Россия отправляет на Донбасс десятки тысяч наемников как пушечное мясо

По словам Грозева, число наемников там, по сообщениям внутреннего источника, намного выше, чем предполагалось изначально. «Он сказал, что 10–15 процентов из них – социопаты, люди, которые попали туда только потому, что хотят убивать. Они жаждут крови, а не просто зависимы от адреналина», – заявил Грозев, ссылаясь на внутренний источник в рядах наемников.