Чт, 21.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки, пропавшей в начале апреля

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки, пропавшей в начале апреля
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Пропавшая Карола.
Пропавшая Карола. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обратилась за помощью в поисках 16-летней Каролы, пропавшей в начале апреля в Тартумаа.

9 апреля утром девушка покинула Маарьямааскую образовательную коллегию, чтобы съездить домой. Она должна была вернуться в учебное заведение вечером того же дня. К сожалению, Карола по сей день не вернулась обратно, а сотрудники образовательной коллегии не располагают информацией о ее возможном месте нахождения. Ее мобильный телефон отключен, на связь девушка не выходит.

В день исчезновения Карола была одета в черную куртку, черные джинсы и ботинки с белой подошвой. У девушки светлые длинные волосы.

Полиция пообщалась с персоналом школы и знакомыми девушки, но это не помогло установить местонахождение девушки.

Стражи правопорядка призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Каролы, звонить по номеру 112.

Ключевые слова
Наверх