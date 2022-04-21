Полиция обратилась за помощью в поисках 16-летней Каролы, пропавшей в начале апреля в Тартумаа.
Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки, пропавшей в начале апреля
Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки, пропавшей в начале апреля
9 апреля утром девушка покинула Маарьямааскую образовательную коллегию, чтобы съездить домой. Она должна была вернуться в учебное заведение вечером того же дня. К сожалению, Карола по сей день не вернулась обратно, а сотрудники образовательной коллегии не располагают информацией о ее возможном месте нахождения. Ее мобильный телефон отключен, на связь девушка не выходит.
В день исчезновения Карола была одета в черную куртку, черные джинсы и ботинки с белой подошвой. У девушки светлые длинные волосы.
Полиция пообщалась с персоналом школы и знакомыми девушки, но это не помогло установить местонахождение девушки.
Стражи правопорядка призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Каролы, звонить по номеру 112.