Вне дома: спасенные бананы превратились в новый сорт мороженого

Пищевые отходы – это общемировая проблема. Согласно исследованию Министерства окружающей среды Эстонии, половину пищевых отходов, или около 84 000 тонн, образуют продукты питания, которые испортились. Их оценочная стоимость составляет 164 миллиона евро в год.

Спасенные бананы и новое мороженое. Фото: Тийна-Лийна Уудам / Rimi

По словам Расмуса Раска, руководителя производства эко-мороженого La Muu, он доволен сотрудничеством с Продуктовым банком и сетью магазинов Rimi.

Расмус Раск. Фото: Тийна-Лийна Уудам / Rimi

«На самом деле у нас уже давно был план сделать мороженое таким способом. Сокращение пищевых расходов — важная тема для всех трех сторон, именно поэтому наше сотрудничество было насколько продуктивно. Когда мы приехали за бананами в магазины Rimi, то нас встретили дружелюбные работники, которые были в восторге от этой идеи. Спасение еды — часть их повседневной работы, и они это ценят», — добавил Раск.

La Muu пожертвует в Продуктовый банк 500 упаковок мороженого из спасенных бананов.

По данным Министерства окружающей среды, ежегодно около 20 000 тонн продуктов питания остаются в продовольственных магазинах Эстонии не проданными, а также не поступают нуждающимся людям в качестве пожертвований. Чаще всего выбрасываются фрукты и овощи.

«Мы постоянно ищем новые способы сокращения пищевых отходов. Когда компания La Muu обратилась к нам с идеей создания нового сорта мороженого, мы сразу же согласились. Мы жертвуем продукты в Продовольственный банк уже на протяжении одиннадцати лет, с момента его основания, — говорит Катрин Батс, руководитель отдела ответственного бизнеса Rimi. — В прошлом году мы пожертвовали Продуктовому банку 1240 тонн продовольствия, что является самым крупным пожертвованием спасенных продуктов питания».