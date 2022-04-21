Этой весной благодаря сотрудничеству Rimi, La Muu и Продуктового банка появится новый сорт мороженого из спасенных бананов. В марте этого года в магазинах Rimi было собрано 1252 кг бананов, которые уже потеряли привлекательный товарный вид и не подходили для пожертвования Продуктовому банку, но были сладкие и вполне пригодны для употребления в пищу. В измельченные бананы добавили сливочное мороженое и шоколад, в результате чего появилось 7000 упаковок мороженого.
Вне дома: спасенные бананы превратились в новый сорт мороженого
Пищевые отходы – это общемировая проблема. Согласно исследованию Министерства окружающей среды Эстонии, половину пищевых отходов, или около 84 000 тонн, образуют продукты питания, которые испортились. Их оценочная стоимость составляет 164 миллиона евро в год.
По словам Расмуса Раска, руководителя производства эко-мороженого La Muu, он доволен сотрудничеством с Продуктовым банком и сетью магазинов Rimi.
«На самом деле у нас уже давно был план сделать мороженое таким способом. Сокращение пищевых расходов — важная тема для всех трех сторон, именно поэтому наше сотрудничество было насколько продуктивно. Когда мы приехали за бананами в магазины Rimi, то нас встретили дружелюбные работники, которые были в восторге от этой идеи. Спасение еды — часть их повседневной работы, и они это ценят», — добавил Раск.
La Muu пожертвует в Продуктовый банк 500 упаковок мороженого из спасенных бананов.
По данным Министерства окружающей среды, ежегодно около 20 000 тонн продуктов питания остаются в продовольственных магазинах Эстонии не проданными, а также не поступают нуждающимся людям в качестве пожертвований. Чаще всего выбрасываются фрукты и овощи.
«Мы постоянно ищем новые способы сокращения пищевых отходов. Когда компания La Muu обратилась к нам с идеей создания нового сорта мороженого, мы сразу же согласились. Мы жертвуем продукты в Продовольственный банк уже на протяжении одиннадцати лет, с момента его основания, — говорит Катрин Батс, руководитель отдела ответственного бизнеса Rimi. — В прошлом году мы пожертвовали Продуктовому банку 1240 тонн продовольствия, что является самым крупным пожертвованием спасенных продуктов питания».
Новое мороженое будет продаваться в магазинах Rimi по всей Эстонии. Если мороженое из спасенных бананов приобретет популярность, то сотрудничество будет продолжаться и в будущем, и могут появиться новые сорта из других спасенных фруктов.