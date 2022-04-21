Эстонская школа для украинцев: дом, который вернул детство

«Вам уже удается сдерживать слезы?» - спрашиваю я у Натальи, проталкивая слова через сжавшееся горло. Педагог с большим опытом, она смотрит на меня и выдерживает небольшую паузу: «Я стараюсь каждую минуту занять работой, чтобы не думать. В первые дни было тяжело, потому что дети и родители шли не только по нашему приглашению, но и самотеком. Я смотрела на детей, слушала их рассказы и пыталась справиться с собой, когда приходилось, например, отказывать в приеме».