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Эстонская школа для украинцев: дом, который вернул детство

Ирина Каблукова
Эстонская школа для украинцев: дом, который вернул детство
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Руководитель проекта Эстонско-украинской школы Наталья Мялицина говорит, что за две недели дети привыкли к новой обстановке и новым учителям. Возникла дружба.
Руководитель проекта Эстонско-украинской школы Наталья Мялицина говорит, что за две недели дети привыкли к новой обстановке и новым учителям. Возникла дружба. Фото: Konstantin Sednev

Руководитель Украинской школы при Гимназии Лиллекюла, открытой городскими властями Таллинна для детей-беженцев из Украины, Наталья Мятлицина ведет нас на третий этаж здания филиала Таллиннского университета, расположенного на улице Ряэгу. «Здесь сейчас дети 6-10 лет занимаются ритмикой или уличными танцами, - рассказывает педагог. - Это пока не уроки, участвовать в играх и занятиях мы пока никого не заставляем. Кто хочет, присоединяется, остальные могут просто посидеть и посмотреть». Ребятня прыгает вокруг учителя, отдающего команды на смеси русского и эстонского языков. Смех, гвалт, живые и активные мальчишки и девчонки.

«Вам уже удается сдерживать слезы?» - спрашиваю я у Натальи, проталкивая слова через сжавшееся горло. Педагог с большим опытом, она смотрит на меня и выдерживает небольшую паузу: «Я стараюсь каждую минуту занять работой, чтобы не думать. В первые дни было тяжело, потому что дети и родители шли не только по нашему приглашению, но и самотеком. Я смотрела на детей, слушала их рассказы и пыталась справиться с собой, когда приходилось, например, отказывать в приеме».

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