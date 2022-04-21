Руководитель Украинской школы при Гимназии Лиллекюла, открытой городскими властями Таллинна для детей-беженцев из Украины, Наталья Мятлицина ведет нас на третий этаж здания филиала Таллиннского университета, расположенного на улице Ряэгу. «Здесь сейчас дети 6-10 лет занимаются ритмикой или уличными танцами, - рассказывает педагог. - Это пока не уроки, участвовать в играх и занятиях мы пока никого не заставляем. Кто хочет, присоединяется, остальные могут просто посидеть и посмотреть». Ребятня прыгает вокруг учителя, отдающего команды на смеси русского и эстонского языков. Смех, гвалт, живые и активные мальчишки и девчонки.
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Эстонская школа для украинцев: дом, который вернул детство
Эстонская школа для украинцев: дом, который вернул детство
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