Эксперт: застройщики сегодня прячут под прилавком половину товара

«Девелоперы не хотят специально создавать искусственный дефицит или иным образом влиять на рынок, речь идет о новых бизнес-рисках, возникших в последние месяцы. Поскольку застройщик точно не знает, какова будет окончательная стоимость объекта, часть предложений в настоящее время скрыта от покупателей», — пояснил Меэлис Рянк.

Конечно, и раньше бывало, что проекты обходились дороже, чем планировалось изначально, но сегодня ситуация совсем другая. «Если цена на металл через пару недель все-таки подскочит на 50%, то понятно, что это повлияет на конечную стоимость объекта», — привел лишь один пример Меэлис Рянк, добавив, что сейчас девелоперы проводят большую работу по выполнению заключенных до сих пор договоров. «Они не хотят подводить клиента, но поскольку дороже платить тоже никто не хочет, в некоторых случаях может быть дешевле заплатить договорные штрафы и прекратить договор», — описал ситуацию на рынке Рянк.