На сегодняшний день к дефициту новых квартир причастны и девелоперы, которые не выставили на продажу часть уже находящихся в процессе строительства объектов из-за опасений убытков в связи с резким ростом цен на строительные и другие важные материалы, пояснил руководитель отдела жилых помещений 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.
Эксперт: застройщики сегодня прячут под прилавком половину товара
«Девелоперы не хотят специально создавать искусственный дефицит или иным образом влиять на рынок, речь идет о новых бизнес-рисках, возникших в последние месяцы. Поскольку застройщик точно не знает, какова будет окончательная стоимость объекта, часть предложений в настоящее время скрыта от покупателей», — пояснил Меэлис Рянк.
Конечно, и раньше бывало, что проекты обходились дороже, чем планировалось изначально, но сегодня ситуация совсем другая. «Если цена на металл через пару недель все-таки подскочит на 50%, то понятно, что это повлияет на конечную стоимость объекта», — привел лишь один пример Меэлис Рянк, добавив, что сейчас девелоперы проводят большую работу по выполнению заключенных до сих пор договоров. «Они не хотят подводить клиента, но поскольку дороже платить тоже никто не хочет, в некоторых случаях может быть дешевле заплатить договорные штрафы и прекратить договор», — описал ситуацию на рынке Рянк.
«Себестоимость будет определена в самое ближайшее время, когда уже идет реальное строительство, а пока и покупатели, и продавцы вынуждены ловить рыбу в мутной воде. Чем дольше будет продолжаться беспрецедентное повышение цен на стройматериалы, энергоносители и другие входные цены, тем позже застройщики выставят на рынок квартиры, лежащие в настоящее время на полке», — заявил руководитель отдела жилых помещений 1Partner.