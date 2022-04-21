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Законен ли запрет полиции на публичные собрания с использованием символики агрессора?

rus.postimees.ee
Законен ли запрет полиции на публичные собрания с использованием символики агрессора?
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Георгиевская ленточка.
Георгиевская ленточка. Фото: Erik Prozes / Postimees

В Департаменте полиции и погранохраны пояснили, на основании каких статей законов ЭР введен запрет на публичные собрания с 26 по 10 мая с использованием военной символики.

В связи с возможными собраниями как в годовщину так называемой Бронзовой ночи и 9 мая, с 26 апреля по 10 мая полиция запрещает публичные собрания, которые могут разжигать рознь и на которых используется символика агрессора. Чтить память погибших во Второй мировой войне не запрещено, но это нельзя использовать для разжигания насилия и вражды между людьми.

Полиция запрещает связанные с празднованием 9 мая публичные собрания и использование на этих собраниях военной символики, чтобы избежать провокаций. Например, запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма. Пока запрет установлен в Таллинна и Харьюмаа, также такие собрания не разрешаются в Ида-Вирумаа и при необходимости запрет будет расширен на всю Эстонию.

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