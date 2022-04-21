В Департаменте полиции и погранохраны пояснили, на основании каких статей законов ЭР введен запрет на публичные собрания с 26 по 10 мая с использованием военной символики.
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Законен ли запрет полиции на публичные собрания с использованием символики агрессора?
Законен ли запрет полиции на публичные собрания с использованием символики агрессора?
В связи с возможными собраниями как в годовщину так называемой Бронзовой ночи и 9 мая, с 26 апреля по 10 мая полиция запрещает публичные собрания, которые могут разжигать рознь и на которых используется символика агрессора. Чтить память погибших во Второй мировой войне не запрещено, но это нельзя использовать для разжигания насилия и вражды между людьми.