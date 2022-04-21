Законен ли запрет полиции на публичные собрания с использованием символики агрессора?

В связи с возможными собраниями как в годовщину так называемой Бронзовой ночи и 9 мая, с 26 апреля по 10 мая полиция запрещает публичные собрания, которые могут разжигать рознь и на которых используется символика агрессора. Чтить память погибших во Второй мировой войне не запрещено, но это нельзя использовать для разжигания насилия и вражды между людьми.