С июня посещение Венеции возможно только по предварительной регистрации, в дальнейшем это станет платной услугой

Презентация платформы состоится в ближайшие недели, а ее тестовый период начнется в июне 2022 года. Тестовый период означает, что с июня вы сможете въехать в Венецию только по предварительной регистрации, и пока это будет бесплатно. С начала 2023 года знаменитые венецианские каналы можно будет посмотреть только за деньги.

Согласно первоначальным планам, посещение Венеции должно было стать платным еще с 1 июля 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы. Теперь же введение туристического налога, которое несколько раз откладывалось, все-таки неизбежно.

Размер налога пока не утвержден, но, возможно, будут использоваться ставки, согласованные два года назад: 3 евро в нетуристический сезон, 8 евро в туристический сезон и 10 евро в пиковые дни, к примеру, выходные в летний период. Налог предусмотрен для однодневных путешественников в возрасте от 6 лет, а те, кто, будет оставаться в городе на ночь, будут освобождены от уплаты.

Процесс регистрации для въезда в Венецию должен быть довольно простым. После регистрации гость получит QR-код, который будет сканироваться на въезде в Венецию. Если в этот день будет достигнуто максимально разрешенное число посетителей, то регистрация будет аннулирована.