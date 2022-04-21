Советы экспертов по садоводству: самые стойкие весенние цветы

Какие декоративные кустарники и луковичные цветы лучше выбрать? Что нужно учитывать при их посадке в саду? Ответы на эти вопросы дает Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia, которая делится различными хитростями красивого весеннего сада.

Для луковиц тюльпанов и гиацинтов важен холод

Поскольку луковичные цветы - тюльпаны, нарциссы и гиацинты - традиционно сажают осенью, можно подумать, что сейчас уже поздно, но Лина Спуре успокаивает: еще есть время позаботиться, чтобы в нашем саду или балконном ящике расцвели эти роскошные весенние цветы. «Чтобы проснуться к новому сезону, луковицам важно отдохнуть на холоде хотя бы месяц. Если луковицы посадить в землю осенью, то этот холод они получают естественным образом под землей. Но даже сейчас, если земля не промерзла, можно посадить луковицы этих цветов в землю - они все равно получат свою дозу холода и могут накопить силы для цветения», — говорит Лина Спуре. Другой совет - положить цветочные луковицы на месяц в холодильник, а уже затем в землю.

«В холодильнике луковицы лучше всего держать на бумажном полотенце в ящике для фруктов или овощей, потому что для них так же важен холод, как и низкая влажность. Так они получат дозу холода более равномерно, и это даже лучше, чем если бы их хранили в прохладном погребе, где часть луковиц обычно слипается вместе. Когда земля становится мягкой, их можно смело сажать, но не так глубоко, как осенью, так как у этих луковиц будет меньше времени, чтобы пробиться сквозь землю. Достаточно луковицы присыпать землей на 1-2 сантиметра», — говорит эксперт по садоводству.

Можно ли сажать в саду луковицы из горшочка?

Поскольку сейчас на полках магазинов в горшках цветут луковичные цветы, может возникнуть вопрос, стоит ли и их пересаживать в землю? Делать это можно смело, но лучше осенью, так как маловероятно, что эти луковицы зацветут во второй раз в текущем сезоне. Лучше дать им отдохнуть, осенью посадить в землю и ждать новых цветов следующей весной.

«Люди часто допускают одну ошибку, пытаясь срезать все листья цветка после того, ка он отцвел. Этого делать нельзя! Листьям нужно дать увянуть и засохнуть, так как через них растение впитывает питательные вещества перед сном. Также прекращать полив надо не сразу, а постепенно. Только когда почва долго остается влажной и растение перестало впитывать воду, это значит, что оно заснуло и можно прекращать полив. Дождитесь, пока земля высохнет, и только после этого извлеките луковицу из земли для хранения в холодном погребе или холодильнике. Самое главное, чтобы это было сухое место, сами луковицы тоже сухие и не соприкасались друг с другом».