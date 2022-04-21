С первыми лучами солнца у многих просыпается желание поработать в саду или хотя бы обустроить красивый цветочный ящик на балконе или террасе. Конечно, хотелось бы, чтобы цветение началось как можно раньше, но можно ли его все-таки добиться? Ответ на этот вопрос знает Rus.TVnet.
Советы экспертов по садоводству: самые стойкие весенние цветы
Какие декоративные кустарники и луковичные цветы лучше выбрать? Что нужно учитывать при их посадке в саду? Ответы на эти вопросы дает Лина Спуре, специалист по продуктам Kesko Senukai Latvia, которая делится различными хитростями красивого весеннего сада.
Для луковиц тюльпанов и гиацинтов важен холод
Поскольку луковичные цветы - тюльпаны, нарциссы и гиацинты - традиционно сажают осенью, можно подумать, что сейчас уже поздно, но Лина Спуре успокаивает: еще есть время позаботиться, чтобы в нашем саду или балконном ящике расцвели эти роскошные весенние цветы. «Чтобы проснуться к новому сезону, луковицам важно отдохнуть на холоде хотя бы месяц. Если луковицы посадить в землю осенью, то этот холод они получают естественным образом под землей. Но даже сейчас, если земля не промерзла, можно посадить луковицы этих цветов в землю - они все равно получат свою дозу холода и могут накопить силы для цветения», — говорит Лина Спуре. Другой совет - положить цветочные луковицы на месяц в холодильник, а уже затем в землю.
«В холодильнике луковицы лучше всего держать на бумажном полотенце в ящике для фруктов или овощей, потому что для них так же важен холод, как и низкая влажность. Так они получат дозу холода более равномерно, и это даже лучше, чем если бы их хранили в прохладном погребе, где часть луковиц обычно слипается вместе. Когда земля становится мягкой, их можно смело сажать, но не так глубоко, как осенью, так как у этих луковиц будет меньше времени, чтобы пробиться сквозь землю. Достаточно луковицы присыпать землей на 1-2 сантиметра», — говорит эксперт по садоводству.
Можно ли сажать в саду луковицы из горшочка?
Поскольку сейчас на полках магазинов в горшках цветут луковичные цветы, может возникнуть вопрос, стоит ли и их пересаживать в землю? Делать это можно смело, но лучше осенью, так как маловероятно, что эти луковицы зацветут во второй раз в текущем сезоне. Лучше дать им отдохнуть, осенью посадить в землю и ждать новых цветов следующей весной.
«Люди часто допускают одну ошибку, пытаясь срезать все листья цветка после того, ка он отцвел. Этого делать нельзя! Листьям нужно дать увянуть и засохнуть, так как через них растение впитывает питательные вещества перед сном. Также прекращать полив надо не сразу, а постепенно. Только когда почва долго остается влажной и растение перестало впитывать воду, это значит, что оно заснуло и можно прекращать полив. Дождитесь, пока земля высохнет, и только после этого извлеките луковицу из земли для хранения в холодном погребе или холодильнике. Самое главное, чтобы это было сухое место, сами луковицы тоже сухие и не соприкасались друг с другом».
Гиацинты и нарциссы можно сажать в воду
Интересный вид выращивания, постепенно набирающий популярность в Латвии - посадка гиацинтов и нарциссов в вазу с водой или водным гелем. «"В Европе этот вид выращивания гиацинтов особенно популярен на Рождество, но его можно практиковать и весной», — говорит Лина Спуре.
Для такого способа выращивания хорошо подходят стеклянные вазы в форме песочных часов, потому что так можно добиться, чтобы в воде находилась не вся луковица, а только очень важная для луковицы часть корней, поскольку, как и для обычного лука, для цветочных луковиц самой большой угрозой является загнивание. Особенно дружелюбны в этом отношении шарики с водным гелем, которые равномерно обеспечивают влагу растению, не переувлажняя его.
Самые стойкие весенние цветы - анютины глазки
Говоря о весенних цветах в саду, обязательно следует упомянуть яркие анютины глазки, которые действительно являются одними из самых долговечных цветов как в саду, так и в балконных ящиках и зеленых насаждениях. Посаженные ранней весной, они могут продолжать цвести до поздней осени, а иногда и до декабря! Есть анютины глазки с крупными и мелкими цветками, последние из которых даже более стойкие, чем анютины глазки с крупными цветками. Посаженные в саду, они самостоятельно размножатся и зацветут на следующий год. Анютины глазки с крупными цветками являются гибридами. И, как и другие гибридные сорта, они не так хорошо размножаются, к тому же расцветшие на следующий год, могут иметь меньше цветков и другую окраску.
Самое важное, что нужно знать об этих цветах:
- хотя эти цветы в целом неприхотливы, анютины глазки любят полив;
- купленные в магазине саженцы анютиных глазок обычно очень хорошо удобрены; если при пересадке в сад забыть об удобрении, саженцы могут погибнуть;
- анютины глазки вырастают большими и разрастаются, но если их обрезать, оставив у корней лишь несколько листьев, они снова вырастут;
- анютины глазки очень любят улитки, поэтому следует считаться с тем, что они будут привлекать этих гурманов со всего сада и с ними придется бороться.
Цветущие весной декоративные кустарники
Лина Спуре также обращает внимание на то, что посланниками весны в саду могут быть не только цветы. Отличным выбором являются также кустарники и декоративные фруктовые деревья, которые начинают цвести ранней весной.
Например, форзиция начинает цвести, когда все вокруг еще голо. Но имейте в виду, что этот кустарник обязательно нужно обрезать, иначе он вырастет огромным. Обрезать лучше в виде шара высотой и диаметром около одного метра, желательно сразу после цветения.
С каждым годом в латвийских садах все больше цветут магнолии. «Раньше у нас встречались только белые магнолии, сейчас все больше и больше розовых и других цветов - с большими, великолепными и ароматными цветами. Однако сажать их следует поздней весной или в конце лета, поэтому если выбрать магнолию сейчас, до посадки ее можно выращивать в горшке. Также следует учесть, что магнолии не любят заболоченной земли, поэтому их лучше сажать на возвышенности. Ничего другого они не требуют. Кроме того, есть сорта магнолий с особенно декоративными листьями, поэтому растение выглядит аккуратно и декоративно даже летом», — рассказывает Лина Спуре.
Долгое время существовал миф, что балтийский климат слишком холодный для декоративной вишни - сакуры. «Но мы видим, что они выживают в парке Узварас и каждую весну ярко цветут», — говорит эксперт, развеивая миф о том, что сакура слишком дорогая и подходит только для климата Японии или Азии.
Как видите, непродолжительные -25 градусов зимой не вредят сакуре. Цветы сакуры бывают белыми, розовыми или темно-красными, время их цветения зависит от силы ветра. Если ветер щадящий, то цветением сакуры мы можем любоваться две-три недели.
В дополнение к этой группе экзотических кустарников и деревьев можно добавить декоративный персик, который цветет красными цветами, и декоративный миндаль, более низкий - около 1,5 метров в высоту, но цветущий шикарными цветами. «Эти декоративные деревья и кустарники можно высаживать группой на расстоянии примерно от 1 до 10 метров друг от друга, в зависимости от планируемого размера растений. На переднем плане более низкий миндаль и форзиция, а на втором плане декоративный персик и сакура», — советует эксперт.