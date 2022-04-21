Второе убийство за год: полиция ищет убийцу бегуньи

Полиция сообщает, что они разыскивают бойфренда 28-летней Дамарис Мути Мутуа (она родилась в Кении, но выступала за Бахрейн). Это вторая спортсменка, убитая в Итене за год.

В прошлом году кенийцы были потрясены убийством олимпийской бегуньи Агнес Тироп. Ее муж остается под стражей и отрицает убийство.

Начальник местной полиции Том Макори сообщил агентству AFP, что тело Мутуа было найдено в «стадии разложения» в городе Итен в Рифт-Вэлли.

По данным полиции, бойфренд Мутуа тренировался в том же спортивном центре, что и Дамарис, и, возможно, покинул страну.

«Подозреваемый позвонил другу, с которым они тренировались вместе и сообщил, что убил девушку, ее тело находится в доме», — сказал Макори информационному агентству Reuters.

Мутуа выступала за Кению как спорстмен-юниор, но позже перешела в команду Бахрейна.