Полиция Кении объявила поиски после того, как в городе Итен, славящимся своим центром бегунов на длинные дистанции, было обнаружено тело спортсменки с ножевыми ранениями, сообщает BBC.
Второе убийство за год: полиция ищет убийцу бегуньи
Полиция сообщает, что они разыскивают бойфренда 28-летней Дамарис Мути Мутуа (она родилась в Кении, но выступала за Бахрейн). Это вторая спортсменка, убитая в Итене за год.
В прошлом году кенийцы были потрясены убийством олимпийской бегуньи Агнес Тироп. Ее муж остается под стражей и отрицает убийство.
Начальник местной полиции Том Макори сообщил агентству AFP, что тело Мутуа было найдено в «стадии разложения» в городе Итен в Рифт-Вэлли.
По данным полиции, бойфренд Мутуа тренировался в том же спортивном центре, что и Дамарис, и, возможно, покинул страну.
«Подозреваемый позвонил другу, с которым они тренировались вместе и сообщил, что убил девушку, ее тело находится в доме», — сказал Макори информационному агентству Reuters.
Мутуа выступала за Кению как спорстмен-юниор, но позже перешела в команду Бахрейна.
Федерация легкой атлетики Эфиопии выразила соболезнования семье и друзьям Мутуа и назвала ее «спортсменкой-героиней». Со своей стороны, организация «Атлеты Кении» также выразила соболезнования семье спорстменки и высоко оценила талант Дамарис Мути Мутуа.