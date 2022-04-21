Таллинн продлевает льготы на аренду уличных террас

«Хотя ситуация в туристическом секторе улучшается, на сегодняшний день наблюдается неопределенность, обусловленная высокой инфляцией и войной на территории Украины. Мы продлеваем действие льготы на аренду уличных террас во всех частях города, чтобы помочь предприятиям сферы туризма, торговли и общественного питания восстановиться после сложной ситуации», — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

«Поскольку в летние месяцы количество клиентов возрастает, и все указывает на то, что так будет и в этом году, льгота на аренду в июне, июле и августе будет составлять 50 процентов. В мае, а также в период с сентября до конца года вновь будет действовать полное освобождение от платы за аренду террас. Это поспособствует тому, чтобы предприятия смогли предложить своим клиентам – как местным, так и туристам – возможность приятно провести время на уличных террасах, наслаждаясь теплой осенней погодой и хорошей едой», — добавил Вимм.

В период с 1 по 31 мая будет действовать полное освобождение от платы за аренду городских сооружений, в летние месяцы - с 1 июня по 31 августа - арендная ставка будет понижена на 50 процентов, а с 1 сентября по 31 декабря вновь будет действовать льгота в объеме 100 процентов. Помимо уличных террас, льгота будет распространяться, к примеру, на автоматы для продажи сувенирных монет, тележки с миндалем и орешками, бинокли на смотровых площадках и лавки для продажи рукоделия. До конца апреля льготы на аренду террас и прочих городских сооружений действуют только в районе Кесклинн, начиная с мая они будут распространяться на весь город.

Как ожидается, влияние данной меры на городской бюджет составит 600 000 евро. Освобождение от платы за аренду городских сооружений вне туристического сезона не окажет существенного влияния на городской бюджет, поскольку в случае более высоких арендных ставок предприятия общественного питания, вероятно, отказались бы от использования городских сооружений в период межсезонья.