ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция кабмина: дополнительный бюджет принят, коронавирус отступил, символы агрессии под запретом

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр внутренних дел Кристиан Яани.

За санкции, против агрессии

Премьер Каллас сообщила о том, что на заседании кабинета министров был принят дополнительный бюджет, который составляет 730 миллионов евро. «Это поможет укрепить Эстонию. Многие последствия войны напрямую затрагивают и нашу страну», – отметила Каллас. Она перечислила, на какие конкретно цели будут распределены суммы дополнительного бюджета.

Премьер-министр уведомила о проведенных и предстоящих встречах. Вчера состоялась ее встреча с депутатами Верховной Рады Украины, которые поделились личным опытом происходящего в стране. «Все взоры сейчас прикованы к Мариуполю, – напомнила Каллас. – Чтобы проиллюстрировать серьезность ситуации, они подчеркнули, что наилучшей помощью для Украины сейчас является военная помощь».

Завтра премьер-министр Эстонии отправится в Ригу, чтобы вместе с литовским и латвийским коллегами обсудить, как добиться наилучших результатов на летнем саммите НАТО. «В понедельник я буду в Берлине, где предстоит встреча с министром иностранных дел Германии», – добавила Каллас.

В части нового пакета санкций она отметила, что кабинет обсудил нефтяное эмбарго в отношении России, которого необходимо добиваться на уровне Европы. «Мы обсудили и запрет въезда для артистов из РФ, – сообщила Каллас. – Договорились, что в военное время ситуация стала черно-белой. Тех, кто поддерживает режим Путина, в Эстонии не ждут. Каждый должен выбрать свою сторону».

Законопроект о символах агрессии, по словам премьера, был принят парламентом Эстонии. Каллас выразила свое одобрение решительному поведению полиции: «В Эстонии по-прежнему разрешены демонстрации, но запрещены собрания, разжигающие вражду. Цель введенного запрета – избежать провокаций», – подчеркнула премьер.

В отношении ситуации с ковидом Кая Каллас поделилась хорошими новостями: «Распространение вируса уже давно показывает тенденцию к снижению, положение улучшилось настолько, что в плане заражения мы достигли зеленого уровня. С 1 мая ПЦР-тестирование, за некоторыми исключениями, будет бесплатным для всех».

Ковид отступает

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк самым важным вопросом дня назвал поддержку Украины: «Мы продолжим ей помогать».

Относительно дополнительного бюджета министр уточнил, что социальный сектор получит из него необходимые ресурсы для покрытия как услуг, так и пособий. «Прием украинских военных беженцев требует дополнительных ресурсов, но при этом не должно страдать благополучие нашего народа», – подчеркнул Кийк.

Он подтвердил слова премьера о том, что корона-кризис сейчас движется в направлении позитива. Как по госпитализациям, так и по заражениям в течение последних шести месяцев показатели в Эстонии не были такими низкими. «С мая мы переходим к более узкой целевой группе. Сейчас уже можно достаточно безопасно сосредоточиться только на группах риска, например, с точки зрения тестирования», – уточнил министр.