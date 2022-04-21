Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция правительства Эстонии. Rus.Postimees вел прямую трансляцию мероприятия.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Пресс-конференция кабмина: дополнительный бюджет принят, коронавирус отступил, символы агрессии под запретом
В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр внутренних дел Кристиан Яани.
За санкции, против агрессии
Премьер Каллас сообщила о том, что на заседании кабинета министров был принят дополнительный бюджет, который составляет 730 миллионов евро. «Это поможет укрепить Эстонию. Многие последствия войны напрямую затрагивают и нашу страну», – отметила Каллас. Она перечислила, на какие конкретно цели будут распределены суммы дополнительного бюджета.
Премьер-министр уведомила о проведенных и предстоящих встречах. Вчера состоялась ее встреча с депутатами Верховной Рады Украины, которые поделились личным опытом происходящего в стране. «Все взоры сейчас прикованы к Мариуполю, – напомнила Каллас. – Чтобы проиллюстрировать серьезность ситуации, они подчеркнули, что наилучшей помощью для Украины сейчас является военная помощь».
Завтра премьер-министр Эстонии отправится в Ригу, чтобы вместе с литовским и латвийским коллегами обсудить, как добиться наилучших результатов на летнем саммите НАТО. «В понедельник я буду в Берлине, где предстоит встреча с министром иностранных дел Германии», – добавила Каллас.
В части нового пакета санкций она отметила, что кабинет обсудил нефтяное эмбарго в отношении России, которого необходимо добиваться на уровне Европы. «Мы обсудили и запрет въезда для артистов из РФ, – сообщила Каллас. – Договорились, что в военное время ситуация стала черно-белой. Тех, кто поддерживает режим Путина, в Эстонии не ждут. Каждый должен выбрать свою сторону».
Законопроект о символах агрессии, по словам премьера, был принят парламентом Эстонии. Каллас выразила свое одобрение решительному поведению полиции: «В Эстонии по-прежнему разрешены демонстрации, но запрещены собрания, разжигающие вражду. Цель введенного запрета – избежать провокаций», – подчеркнула премьер.
В отношении ситуации с ковидом Кая Каллас поделилась хорошими новостями: «Распространение вируса уже давно показывает тенденцию к снижению, положение улучшилось настолько, что в плане заражения мы достигли зеленого уровня. С 1 мая ПЦР-тестирование, за некоторыми исключениями, будет бесплатным для всех».
Ковид отступает
Министр здравоохранения и труда Танель Кийк самым важным вопросом дня назвал поддержку Украины: «Мы продолжим ей помогать».
Относительно дополнительного бюджета министр уточнил, что социальный сектор получит из него необходимые ресурсы для покрытия как услуг, так и пособий. «Прием украинских военных беженцев требует дополнительных ресурсов, но при этом не должно страдать благополучие нашего народа», – подчеркнул Кийк.
Он подтвердил слова премьера о том, что корона-кризис сейчас движется в направлении позитива. Как по госпитализациям, так и по заражениям в течение последних шести месяцев показатели в Эстонии не были такими низкими. «С мая мы переходим к более узкой целевой группе. Сейчас уже можно достаточно безопасно сосредоточиться только на группах риска, например, с точки зрения тестирования», – уточнил министр.
Коррупции станет меньше
Министр юстиции Марис Лаури напомнила, что в начале срока работы правительства было внесено множество инициатив, кабмин предпринял несколько антикоррупционных шагов. Сейчас ведется работа над тем, чтобы министр не мог занимать некоторые должности в течение определенного времени.
Относительно решения о запрете на символику агрессии Лаури с удовлетворением отметила высокую оперативность работы парламента, но с оговоркой: «Крайне жаль, что одна из партий не сочла нужным его поддержать».
На вопрос по поводу нарвского танка, который стал одним из предметов обсуждения неуместности некоторых образцов военной символики, премьер-министр Кая Каллас сообщила: несмотря на длительные дебаты передвигать этот танк она не собирается. Министр юстиции Марис Лаури уточнила: «Принятый законопроект не касается памятников. Такие решения проходят через местные органы власти и действительно нуждаются в рассмотрении. Существует ряд памятников, неуместных в Эстонии».
Граждан ЭР станет больше
Министр внутренних дел Кристиан Яани представил статистику ходатайств о получении гражданства Эстонии. «В марте мы предоставили гражданство шести людям. В прошлом году ходатайство подал 21 гражданин РФ, в этом году их уже 75 – из тех, кто имеет постоянный вид на жительство здесь, но сейчас решил получить гражданство Эстонии, что очень позитивно» – считает министр. Он также всецело одобрил конкретные решения полиции, касающиеся митингов: «Память не запрещена, но не допускаются организованные мероприятия, разжигающие ненужные вещи» – подчеркнул Яани.