Пенсия в разных странах мира: где можно прожить на эти деньги?

В ряде стран пенсия не подлежит ни налоговым, ни социальным вычетам. В других же пенсия приравнивается к доходу, из которого следует вычитать подоходный налог. Есть также страны, в которых из пенсии взимаются страховые отчисления на государственное медицинское обслуживание. Чтобы рейтинг был правомерным, были сравнены суммы нетто, т.е. те деньги, которые пенсионер реально получает на свой счет или на руки.

Фото: picodi.com

Среди 44 рассмотренных стран самую высокую пенсию получают жители Норвегии - 1 797 € в месяц согласно последним официальным данным. Высокими пенсионными выплатами выделяются также Швейцария (1 704 €) и США (1 482 €).

В Эстонии согласно последним официальным данным пенсию по возрасту получают более 308 тыс. человек, а средняя пенсионная выплата составляет 542 € (19-е место рейтинга). В Литве среднестатистическая пенсия по старости составляет 413 € (22-е место рейтинга), а в Латвии - 395 € «чистыми» (26-е место рейтинга).

Низкие выплаты получают пенсионеры в Албании (128 €), Молдове (128 €) и Украине (110 €).

Внимание: данные цифры относятся только к первому пенсионному уровню. Второй и третий уровни не являются обязательными. Как правило, средства, накопленные благодаря этим уровням, пенсионер может выводить единовременно по достижении пенсионного возраста или постепенно. Поэтому включение таких накоплений в данное исследование невозможно.

Продуктовая корзина пенсионера

Для данного исследования была сформирована условная продовольственная корзина и сопоставлены стоимость продуктов со средней пенсией по возрасту. В корзину попали: хлеб, молоко, йогурт, яйца, рис, сыр, мясо, рыба, фрукты и овощи. Этот список сформирован на основе рекомендаций ВОЗ и местных министерств здравоохранения по питанию пожилых людей. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нем продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную месячную потребность в питательных веществах среднестатистического возрастного человека.

Фото: picodi.com

Стоимость основных продуктов питания в марте 2022 года в Латвии составляет 125 €. Таким образом минимальная продовольственная корзина равна 31,7% от средней латвийской пенсии по возрасту. В Литве такой же набор продуктов стоит 108 € (26,2% от пенсии), а в Эстонии - 120 € (22,2%).

Где можно прожить на пенсию

У каждого человека свои пищевые привычки, которые зависят и от страны проживания и от семьи. Тем не менее было решено сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официальной средней пенсионной выплаты пойдет на покрытие базовой продуктовой корзины.

Фото: picodi.com

Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии в Норвегии, Австрии и Франции. В этих странах стоимость базовой продуктовой корзины составляет 13,4%, 13,7% и 14,3% от средней пенсии по возрасту.

Эстония в этом рейтинге расположилась на 18-м месте из 44 стран с результатом 22,2%, опережая Литву (26,2% и 22-е место) и Латвию (31,7% и 27-е место).

В данном рейтинге Украина, Беларусь и Албания занимают последние места. Пенсионеры этих стран тратят на базовый продуктовый набор 84,9%, 76,7% и 72,8% от пенсионных выплат соответственно.

Методология и источники данных

В данном исследовании были сравнены среднестатистические государственные пенсионные выплаты, которые относятся первому пенсионному уровню. Это ежемесячная пенсия нетто (т.е. после обязательных выплат, если таковые имеются), размер которой указан на официальных порталах правительств, министерств либо учреждений социального обеспечения. В странах, где соответствующие органы публикуют размер еженедельных выплат, эти суммы были умножены на 52 (количество полных недель в году) и разделены на 12.

Использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объемы были рассчитаны на основе рекомендаций ВОЗ и некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания для пожилых людей. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.