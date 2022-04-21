Военные письма из Нарвы

Например, учитель из Нарвы, бывший житель Санкт-петербурга, сказал, что в его школе нельзя рассказывать об ужасах войны в Украине – это пугает детей и «может вызвать напряжение». Спектакль Юлии Ауг «Х** войне. М*** sõda» на Vaba Lava шокирует. Это комплимент режиссеру, актерам и площадке Vaba Lava Narva. Но меня немного шокировала и та информация, озвученная во время обсуждения после спектакля.

А именно, один мужчина представился бывшим петербуржцем («вы понимаете, почему я уехал оттуда несколько лет назад»), ныне педагог в одной из школ Нарвы. Он сказал, что его беспокоит тот факт, что «руководство школы запретило говорить о войне, оправдывая это необходимостью избегать конфликтов». К сожалению, он не захотел назвать конкретные имена – какая школа и кто конкретно из ее руководства сделал такое заявление. Однако добавил, что бежал из России от путинизмом и… нашел его в Нарве.

Может, это и не странно в городе, где даже т. н. белый мэр принял участие в оргии 9 мая прошлого года. (Здесь я не хочу/не стану писать о «дискуссии», где местные жители – не только, потому что участвовало и подобное «Ночному дозору» «НКО Родители Эстонии», которое действует по всей стране – «моралисты», особо упиравшие на плакат постановки, где есть нецензурное слово).

Ясно, что эти нелюди выступают за путинскую войну, но поскольку, к счастью, в Эстонии им трудно делать это публично, они посвящают себя называемой битве за мораль.

Юлия Ауг также взорвалась во время разговора, когда она объясняла, что «Нарва – и отчасти весь Ида-Вирумаа – это как путинская Россия» и что отчасти причиной тому – работа, которую не сделало в том числе Эстонское Государство. Эта «Россия» характерна еще и тем, что ни государство – не мы, образующие государство, а, например, Министерство культуры, – ни городские власти Нарвы не могут оценить площадку Vaba Lava Narva, один из немногих достойных объектов мирового класса в приграничном городе.

Юлия Ауг Фото: Raul Mee

Так что постановка была шокирующей и необходимой. После спектакля говорили и о тех вещах, которые шокируют/ужасают прямо здесь, и к которым мы, к сожалению, настолько привыкли, что даже не всякий раз можем правильно среагировать – то есть поступать так, чтобы их минимизировать.