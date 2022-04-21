За сутки в Эстонии выявлено 803 зараженных, скончались два человека

По состоянию на утро 21 апреля в больницах находится 168 пациентов с коронавирусом. Из них 68 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 44 человека, или 64,7% не были вакцинированы, а 24, или 35,3% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни, из которых в восьми случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали семь пациентов с симптомами COVID-19. Скончалось два человека с коронавирусом, один был невакцинирован: 49-летний и 92-летний мужчины.

За сутки было введено 372 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 58 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 450 894 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5%.