Разведка Эстонии: РФ пытается утвердить власть над оккупированными территориями

Общая информация:

Российская Федерация пытается утвердить власть над оккупированными территориями, например в Херсонской и Запорожской областях. На данный момент невозможно подтвердить, что в ходе начавшегося наступления вооруженные силы РФ (ВС РФ) намерены выйти за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.

Военная цель РФ заключается в окружении украинских сил на Донбассе. Российские войска обладают инициативой и они способны провести крупную наступательную операцию. Вооруженные силы Украины (ВСУ), напротив, не могут организовать масштабного контрнаступления. Украинские войска обороняются и наносят локальные контрудары.

В боях замечены бойцы из сирийского и ливийского происхождения, они действуют под эгидой так называемой частной военной компании «Вагнера». Скорее всего, речь идет об отдельных бойцах, которые действуют в составе частей «Группы Вагнера», а не в составе подразделений «добровольцев».

Испытания межконтинетнальной баллистической ракеты «Сармат» можно считать плановым событием. Изначально Россия собиралась провести пуск в 2020 году, однако он неоднократно откладывался из-за технических проблем. Запуск ракеты на фоне войны на Украине в том числе можно расценивать в качестве сигнала западному сообществу. Впрочем, в военном отношении на данный момент он ничего не меняет.

Харьковское направление (Восток)

Харьков и его пригороды подвергались артиллерийским обстрелам. В течение прошедших суток украинские и российские подразделения пытались улучшить свои позиции. Однако, насколько известно, крупных маневров они не предпринимали.

Продвижение российских войск в районе Изюма было минимальным.

Рубеж Донецк – Луганск

В Луганской области идут активные бои в районе Рубежного и Попасной. Вероятнее всего, российские войска достигли определенных успехов. По словам руководителя Чечни Рамзана Кадырова, 20 апреля совместно с подразделениями ЛНР его войска заняли Рубежное. Скорее всего, бои в упомянутых населенных пунктах будут продолжаться в том числе и сегодня.

Гарнизон Мариуполя продолжает сопротивляться. Украинская сторона заявляет, что в течение ушедших суток нескольким подразделениям защитников удалось прорвать окружение и объединится с дружественными силами на территории завода «Азовсталь».

По неподтвержденным данным, 20 апреля подразделения ВС РФ и ДНР начали зачисктку промышленной зоны завода. Насколько известно, несмотря на авиаудары, продвижение войск оказалось минимальным.

Представители так называемой Донецкой народной республики распространяют информацию о проведении праздничных мероприятий в Мариуполе 9 мая. Вероятнее всего, РФ станет демонстрировать захват Мариуполя в качестве важной победы и примера успешной «денацификации» Украины.

Южное направление