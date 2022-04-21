Контавейт продолжила победную серию: очень приятно, что я заполучила эту победу

После матча, который продлился немногим более двух часов, Контавейт сказала, что большинство игр сезона проводится на кортах с жестким покрытием и привыкание требует времени.

«Это был мой первый в этом году матч на покрытой гравием площадке. Поняла, что нашла свой темп во втором сете, стала более уверенной при подаче, - сказала Контавейт после матча. – Я бы не сказала, что являюсь большим специалистом по гравийным кортам. Мой стиль игры агрессивный и больше подходит для других кортов. Но это делает игру более интересной – у разных людей разные предпочтения. Так, мне нравится, что за год играешь на разных кортах».

Соперница Анетт Контавейт в первой игре Анжелика Кербер оказала достойное сопротивление, но шестая ракетка мира все же сумела взять свое.

«Разумеется, у нее была сильная домашняя поддержка. Была очень трудная игра, но я сражалась жестко и мне очень приятно, что я все-таки заполучила эту победу», - добавила Контайвейт.

В данный момент у Анетт Контавейт насчитывается 21 выигрыш подряд на внутренних кортах. В конце прошлого сезона у нее было 15 побед подряд, в феврале она сумела одержать 20-ю победу. Кроме того, эстонка является единственной женщиной-теннисисткой, которая в течение почти 12 лет сумела одержать 20 побед подряд на внутренних кортах. Последней такое смогла осуществить только теннисная легенда Бельгии Жюстин Хенин, чья серия завершилась на 22-й победе.

На проходившей на Porsche Arena игре очень сильно была заметна поддержка, которую оказывали первой ракетке Германии. За Анжелику Кербер очень болели, но Контавейт было приятно, что после пандемии публику вновь пустили на трибуны.

«Я все же позитивно оцениваю выраженую Кербер поддержку. Приятно, что люди снова могут приходить на корты, смотреть игры и болеть за нас. Энергетика зрителей очень многое добавляет игре. Мне это очень приятно», - сказала Анетт.

Ближе всего к победе на турнире в Штутгарте Контавейт была два года назад, когда в финале ее победила чешка етра Квитова 3:6, 6:7 (2). Наша теннисистка признала, что кубок Порше занимает в ее сердце особое место.

«Это действительно один из любимейших моих турниров, меня тут хорошо принимают, а корт, на котором я выступала, является одним из лучших по атмосфере кортов, тут действительно очень приятно играть. Мне всегда приятно сюда возвращатсья», - добавила эстонка.