Россия закрывает консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге и Пскове

В нем сказано, что данная мера является ответом на закрытие российских консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.

В итоге МИД РФ «отзывает согласие на деятельность» генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генконсульства Литвы в Санкт-Петербурге.

Главы миссий будут объявлены «персонами нон грата», а сотрудники, не являющиеся гражданами России - нежелательными персонами. Все они покинут Россию.

Эва-Мария Лийметс: это не стало неожиданностью

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс прокомментировала шаг РФ:

«Сегодня, 21 апреля Россия вызвала посла ЭР Маргуса Лайдре, чтобы сообщить о закрытии эстонского консульства в Санкт-Петербурге и канцелярии Пскова, и о том, что все работники представительств объявлены персонами нон-грата.

Решение России объявить сотрудников эстонского посольства нежелательными и закрытие наших консульств в Санкт-Петербурге и Пскове — досадный шаг, который не стал неожиданным для Эстонии. Действия России связаны с решением Эстонии от 5 апреля объявить 14 сотрудников посольства России в Эстонии нежелательными и закрыть консульские учреждения в Нарве и Тарту. Эстония принимала решения в сотрудничестве с нашими союзниками.

По общедоступным данным, с 24 февраля страны-члены НАТО и ЕС выслали в общей сложности 480 сотрудников посольств России, в дополнение к этому и Япония выслала восемь сотрудников посольства России. Решения Эстонии о сокращении дипломатических отношений с Россией были обусловлены войной России против Украины и чудовищными преступлениями на оккупированных Россией территориях Украины. Кроме того, установлено, что российские дипломаты в Эстонии прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России.

Мы едины в нашей оценке: продолжая широкомасштабную войну против Украины, Россия самым худшим образом нарушает как международное право, так и добровольно взятые на себя международные обязательства. Эстония призывает Россию исполнять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, и прекратить войну против украинского государства и народа и вывести свои войска с территории Украины».