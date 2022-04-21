Смертельный привет. На разбомбленном стадионе в Чернигове обнаружили 500-килограммовую авиабомбу

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Неразорвавшаяся ФАБ-500. Стадион", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Как уточнили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, предварительно, боеприпас обнаружили под завалами, хотя до этого несколько раз на территории стадиона проводили толоки и даже играли в футбол дети. Пиротехники специальным автомобилем вывезут боеприпас за город и там обезвредят.

Как сообщал УНИАН, стадион имени Ю. Гагарина в Чернигове подвергся бомбардировкам в ночь на 11 марта. Он был домашней ареной для футбольного клуба "Десна" и женской сборной по футболу. Восстановить стадион пообещали Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд).