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Смертельный привет. На разбомбленном стадионе в Чернигове обнаружили 500-килограммовую авиабомбу

rus.postimees.ee
Смертельный привет. На разбомбленном стадионе в Чернигове обнаружили 500-килограммовую авиабомбу
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Разбомбленный стадион Чернигова.
Разбомбленный стадион Чернигова. Фото: Oleksandra Yefymenko/UKRINFORM/Oleksandra Yefymenko/UKRI/SIPA

В Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина, где расположено государственное предприятие Олимпийский учебно-спортивный центр "Чернигов", обнаружили неразорвавшуюся 500-килограммовую авиационную бомбу, сообщает Unian.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Неразорвавшаяся ФАБ-500. Стадион", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Как уточнили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, предварительно, боеприпас обнаружили под завалами, хотя до этого несколько раз на территории стадиона проводили толоки и даже играли в футбол дети. Пиротехники специальным автомобилем вывезут боеприпас за город и там обезвредят.

Как сообщал УНИАН, стадион имени Ю. Гагарина в Чернигове подвергся бомбардировкам в ночь на 11 марта. Он был домашней ареной для футбольного клуба "Десна" и женской сборной по футболу. Восстановить стадион пообещали Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд).

По информации Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины", 16 апреля на убранном поле стадиона имени Гагарина состоялся первый матч под личным судейством директора стадиона.

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