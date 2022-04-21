Уголовное дело о смертельном ДТП на Лаагна-теэ рассмотрит Госсуд

Госсуд принял к рассмотрению кассационную жалобу Пыхьяского окружного прокурора Дианы Хелила, но не стал рассматривать жалобу защитника Халилова, присяжного адвоката Владимира Садекова и представителя пострадавшей стороны, присяжного адвоката Арины Лискманн-Гетсу.

Госсуд пока не назначил время обсуждения дела.

Таллиннский окружной суд 26 января 2022 года оставил без изменений вынесенный весной прошлого года приговор Исе Халилову — 10 лет тюрьмы за совершенную им летом 2020 года на Лаагна-теэ в Таллинне тяжелейшую аварию с погибшими, но оправдал косвенно принявшего участие в ДТП Вячеслава Калашникова.

Окружной суд удовлетворил апелляцию защитника Калашникова, адвоката Дмитрия Школяра, но при этом не удовлетворил прочие апелляции.

Окружной суд не выявил, что водитель автомобиля Volvo якобы совершил маневр, на котором настаивал защитник Халилова, адвокат Владимир Садеков. Столкновение Volvo и BMW в полной мере совершил Халилов, поскольку он сменил ряд на скорости, значительно превышающей разрешенную.

«Именно то, что автомобиль Халилова двигался значительно быстрее остального потока машин, лишило Халилова возможности считаться с поведением остальных участников движения. По этой причине у него не было возможности избежать столкновения с ехавшим впереди более медленным (на разрешенной скорости) автомобилем. Прямым столкновением Халилов вызвал цепь последующих столкновений, которые в итоге привели к смерти двух человек и к тяжким увечьям еще двух людей», - заявил суд.

Окружной суд не посчитал обоснованными возражения как защитника, так и прокурора по поводу назначенного Халилову наказания.

Окружной суд также пришел к выводу, что в действиях Калашникова не было причинной связи с гибелью или тяжкими травмами пострадавших в аварии людей, как того требует Пенитенциарный кодекс. Окружной суд пришел к выводу, что Калашников в ДТП не участвовал. ДТП с тяжкими последствиями произвел непосредственно Халилов, а роль Калашникова состояла лишь в том, что он своими действиями раззадорил Халилова почти троекратно превысить допустимую скорость.

В итоге окружной суд пришел к выводу, что такое провоцирующее поведение другого лица совершить преступление может считаться наказуемым деянием лишь на условиях, установленных Пенитенциарным кодексом. Однако ни одно из этих условий в данном случае неприменимо, поскольку все они предполагают умышленный характер действий, однако преступление, инкриминируемое Халилову и Калашникову, было совершено по неосторожности.

В конце ноября 2021 года в Таллиннском окружном суде прокурор потребовала приговорить совершившего летом 2020 года на Лаагна-теэ аварию с человеческими жертвами Ису Халилова и причастного к ней Вячеслава Калашникова к более строгому наказанию, чем этой весной назначил Харьюский уездный суд.

Прокурор Диана Хелила потребовала аннулировать решение уездного суда в том, что касается наказания для Халилова и Калашникова, и приговорить их к 12 годам тюрьмы. Прокурор также предлагала на три года лишить Калашникова водительских прав.