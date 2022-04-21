Государственный суд в четверг принял к рассмотрению представленную прокурором жалобу по уголовному делу Исы Халилова, ставшего виновником аварии с погибшими летом 2020 года на проспекте Лаагна в Таллинне. Вместе с тем, суд не принял к рассмотрению жалобы, поданные защитником Халилова, а также представителем пострадавшей стороны.
Уголовное дело о смертельном ДТП на Лаагна-теэ рассмотрит Госсуд
Госсуд принял к рассмотрению кассационную жалобу Пыхьяского окружного прокурора Дианы Хелила, но не стал рассматривать жалобу защитника Халилова, присяжного адвоката Владимира Садекова и представителя пострадавшей стороны, присяжного адвоката Арины Лискманн-Гетсу.
Госсуд пока не назначил время обсуждения дела.
Таллиннский окружной суд 26 января 2022 года оставил без изменений вынесенный весной прошлого года приговор Исе Халилову — 10 лет тюрьмы за совершенную им летом 2020 года на Лаагна-теэ в Таллинне тяжелейшую аварию с погибшими, но оправдал косвенно принявшего участие в ДТП Вячеслава Калашникова.
Окружной суд удовлетворил апелляцию защитника Калашникова, адвоката Дмитрия Школяра, но при этом не удовлетворил прочие апелляции.
Окружной суд не выявил, что водитель автомобиля Volvo якобы совершил маневр, на котором настаивал защитник Халилова, адвокат Владимир Садеков. Столкновение Volvo и BMW в полной мере совершил Халилов, поскольку он сменил ряд на скорости, значительно превышающей разрешенную.
«Именно то, что автомобиль Халилова двигался значительно быстрее остального потока машин, лишило Халилова возможности считаться с поведением остальных участников движения. По этой причине у него не было возможности избежать столкновения с ехавшим впереди более медленным (на разрешенной скорости) автомобилем. Прямым столкновением Халилов вызвал цепь последующих столкновений, которые в итоге привели к смерти двух человек и к тяжким увечьям еще двух людей», - заявил суд.
Окружной суд не посчитал обоснованными возражения как защитника, так и прокурора по поводу назначенного Халилову наказания.
Окружной суд также пришел к выводу, что в действиях Калашникова не было причинной связи с гибелью или тяжкими травмами пострадавших в аварии людей, как того требует Пенитенциарный кодекс. Окружной суд пришел к выводу, что Калашников в ДТП не участвовал. ДТП с тяжкими последствиями произвел непосредственно Халилов, а роль Калашникова состояла лишь в том, что он своими действиями раззадорил Халилова почти троекратно превысить допустимую скорость.
В итоге окружной суд пришел к выводу, что такое провоцирующее поведение другого лица совершить преступление может считаться наказуемым деянием лишь на условиях, установленных Пенитенциарным кодексом. Однако ни одно из этих условий в данном случае неприменимо, поскольку все они предполагают умышленный характер действий, однако преступление, инкриминируемое Халилову и Калашникову, было совершено по неосторожности.
В конце ноября 2021 года в Таллиннском окружном суде прокурор потребовала приговорить совершившего летом 2020 года на Лаагна-теэ аварию с человеческими жертвами Ису Халилова и причастного к ней Вячеслава Калашникова к более строгому наказанию, чем этой весной назначил Харьюский уездный суд.
Прокурор Диана Хелила потребовала аннулировать решение уездного суда в том, что касается наказания для Халилова и Калашникова, и приговорить их к 12 годам тюрьмы. Прокурор также предлагала на три года лишить Калашникова водительских прав.
Защитник Халилова, присяжный адвокат Владимир Садеков просил квалифицировать вину его клиента по более мягкой статье о дорожно-транспортном преступлении. Защитник считает, что Халилова следует приговорить к более мягкому пятилетнему сроку заключения.
Защитник Калашникова присяжный адвокат Дмитрий Школяр добивался полного аннулирования приговора уездного суда и оправдания его клиента.
Представляющая пострадавшей стороны присяжный адвокат Арина Лискманн-Гетсу добивалась аннулирования той части приговора уездного суда, в которой не удовлетворили гражданский иск пострадавшей стороны. Она просила принять новое решение и присудить пострадавшей стороне компенсацию нематериального ущерба.
Харьюский уездный суд 24 мая 2021 года принял окончательное решение по делу Исы Халилова и Вячеслава Калашникова, которых прокуратура обвиняла в совершении летом 2020 года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Иса Халилов получил 10 лет, а Вячеслав Калашников - три года тюрьмы.
По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня 2020 года обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свой путь из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна-теэ, где и произошла трагедия с участием трех автомобилей.
Как утверждает прокуратура, на Лаагна-теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая к моменту аварии достигла 190-200 километров в час. Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo.
В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем. Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина.
Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины. В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, несколько человек тяжело пострадали и были госпитализированы.