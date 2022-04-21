Партия "Отечество" призвала лишить граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах

Согласно действующему закону, на выборах в местные самоуправления право голоса имеют достигшие 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане других государств Евросоюза, а также лица без гражданства или граждане не входящих в ЕС стран, имеющие долговременный вид на жительство в Эстонии или постоянное право на жительство.

«Сегодня это стало вопросом безопасности. В то время, когда агрессия России против Украины вынудила даже эстонские университеты закрыть свои двери для граждан России и Беларуси, особенно странно, что граждане этих же стран продолжают иметь право голоса на выборах в Эстонии», - сказал Круузимяэ.

По данным "Отечества", граждане третьих стран не имеют права голосовать на местных выборах в 13 государствах ЕС. В том числе в Латвии, где доля граждан третьих стран среди всего населения выше, чем в Эстонии.