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Правительство запретило въезд в страну поддерживающим Путина артистам

rus.postimees.ee
Правительство запретило въезд в страну поддерживающим Путина артистам
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Тимати на концерте в "Лужниках", прошедшем в поддержку действий России в Украине.
Тимати на концерте в "Лужниках", прошедшем в поддержку действий России в Украине. Фото: Ramil Sitdikov

По словам премьер-министра Каи Каллас, кабинет министров в четверг поручил Министерству внутренних дел ограничить въезд в Эстонию для артистов, поддерживающих российскую агрессию, сообщил ERR.

«У большинства предпринимателей, организаторов мероприятий и самоуправлений моральный и этический компас настроен, и подобных мероприятий не проводят. Но все же есть отдельные личности, которые их планируют», - сказала Каллас, добавив, что решение подобных вопросов в компетенции МВД и Департамент полиции и погранохраны, поэтому правительство поручило МВД заняться этим.

Премьер-министр уточнила, что важно иметь основание и все должны знать, что артисты, которые оправдывают агрессию и Путина, нежелательны в Эстонии, и страна предпримет все шаги для того, чтобы эти люди в Эстонию не приезжали.

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