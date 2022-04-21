Правительство запретило въезд в страну поддерживающим Путина артистам

«У большинства предпринимателей, организаторов мероприятий и самоуправлений моральный и этический компас настроен, и подобных мероприятий не проводят. Но все же есть отдельные личности, которые их планируют», - сказала Каллас, добавив, что решение подобных вопросов в компетенции МВД и Департамент полиции и погранохраны, поэтому правительство поручило МВД заняться этим.

Премьер-министр уточнила, что важно иметь основание и все должны знать, что артисты, которые оправдывают агрессию и Путина, нежелательны в Эстонии, и страна предпримет все шаги для того, чтобы эти люди в Эстонию не приезжали.