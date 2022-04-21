В самом центре Таллинна открывается первый в странах Балтии отель Radisson Collection

В высококлассном и до этого отеле, расположенном на бульваре Рявала и ранее называвшемся Radisson Blu Sky, прошел капитальный ремонт, в результате чего уровень отеля был повышен до 5 звезд.

По словам председателя правления Radisson Collection Tallinn Айна Кяппа, открытие отеля на бульваре Рявала – большой комплимент Эстонии и городу Таллинну: «То, что во время затронувшей весь туристический мир пандемии одна из крупнейших в мире гостиничных сетей дает разрешение представить в Эстонии свой самый престижный бренд – несомненно, признание».

«Один из принципов сети Radisson заключается в том, чтобы отели максимально соответствовали духу страны, где они расположены. Новый отель в Эстонии будет представлять ​​местную культуру и язык дизайна. Весь отель выполнен в типичном для эстонского дизайна стиле, здесь можно ознакомиться с эстонским творчеством, а на стенах в основном используются эстонские фотоработы», — пояснил Кяпп.

По словам архитектора интерьеров Арго Вайкла, задачей было достижение современного и уникального результата, что потребовало использования очень качественных материалов: «Во всем здании мы использовали имитирующие темное дерево ламинированные панели Estonian Woods, специально разработанные для Radisson Collection. Дизайн здания в целом вдохновлен эстонским лесом».

В интерьерах отеля тоже присутствуют экологичные решения. Например, полы коридоров покрыты рельефным ковром, произведенным из старых рыболовных сетей. На стенах номеров висят работы фотографа Кристофера Вайкла, знакомящие с Эстонией: например, гость может увидеть в своем номере, как выглядят эстонское болото или лес с воздуха.

В отеле 287 номеров, в том числе 19 люксов, включая Президентский люкс, люксы Premium и три уникальных люкса с тренажерами для фитнеса. Из всех номеров открывается прекрасный вид на Таллинн. На четвертом этаже отеля расположен просторный тренажерный зал и спа-центр с 3 саунами – финской сауной, паровой сауной и санарием, японской баней и бассейном.

В качестве одного из самых важных нововведений Radisson Collection откроет на 24-м этаже ресторан и бар ISSEI на крыше. Ресторан с панорамным видом на Таллинн предложит японско-перуанскую кухню, которая является первой в странах Балтии кухней концепции Nikkei. Познакомиться с местной кулинарной культурой можно будет в известном эстонском ресторане MEKK на первом этаже отеля, где шеф-повар Рене Уусмеэс предложит гостям лакомства современного кулинарного искусства.

На втором этаже капитально отремонтирован конференц-центр площадью 1000 квадратных метров с восемью залами, самый большой из которых под названием «Tallinn», вмещает 300 человек. Остальные семь конференц-залов и помещений для совещаний названы в честь городов, где расположены другие отели Radisson Collection.

Собственник недвижимости Eften Capital AS запустил проект реконструкции отеля летом 2019 года и привлек к работе эстонских архитекторов интерьеров из бюро Vaikla Disain — Арго Вайкла, Катрин Вайкла, Кайди Орг, Мари-Лийс Зюлд и Кристофера Вайкла. Визуализацию проекта в 3D выполнила Тийна-Май Нуммерт. Авторами фотографических решений в номерах и коридорах отеля являются Кристофер Вайкла и Карл Андерс Вайкла. Инвестиции в реконструкцию отеля составили около 25 миллионов евро, для реализации проекта была выбрана строительная компания Fund Ehitus OÜ.