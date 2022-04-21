Хакеры могут противодействовать санкциям Запада в отношении РФ

Такое мнение высказал директор Института информационного общества (DSI) в берлинской Европейской школе менеджмента и технологий Сандро Гайкен, который консультирует НАТО и правительство ФРГ по вопросам цифровой безопасности. Его слова привело в четверг, 21 апреля, агентство dpa.

По его оценкам, целью киберсил может стать аккумулирование средств путем манипулирования финансовыми рынками.

"Возможно также предположить, что они работают с преступными группировками для вымогательства выкупа у атакованных компаний на Западе", - отметил Гайкен.

Ранее ряд экспертов в США уже предупреждал, что Кремль ответит на санкции Запада целенаправленными кибератаками. Президент США Джо Байден в этой связи призвал американские компании и организации усилить киберзащиту.

Манипуляции на фондовых рынках

По мнению директора DSI, действующие в интересах Москвы хакеры "способны манипулировать торговлей на фондовом рынке" и преступным образом получать доход на падающих курсах. Кроме того, цифровая криминальная активность в целях обогащения возможна при слияниях и поглощениях компаний, уверен эксперт. Преступники могут использовать в этих целях подставные фирмы, добавил он.

"Если России быстро понадобится много денег - как это, похоже, уже и происходит - это может привести к массированным манипулятивным атакам на мировую экономику. Для Запада это означает необходимость укреплять оборону, если мы не хотим полностью лишиться средств", - предостерег эксперт.

Не ограничиваться киберзащитой

Сандро Гайкен при этом призвал не ограничиваться лишь усилением киберзащиты. "Достаточно много банков имеют хороший опыт противодействия нападениям на их инфраструктуру с помощью целенаправленных ответных атак" (hack backs) на серверы, констатировал он, добавив, что подобные контратаки могут осуществляться точечно, без массированного "сопутствующего ущерба".