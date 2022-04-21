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Названа причина, по которой Большунов не явится на встречу с Путиным

rus.postimees.ee
Названа причина, по которой Большунов не явится на встречу с Путиным
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Александр Большунов.
Александр Большунов. Фото: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сможет присутствовать на встрече российских олимпийцев с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, поскольку у спортсмена запланирована операция, сообщает «Чемпионат»

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе.

«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами», — приводит слова Елены Вяльбе ТАСС.

Встреча российских олимпийцев с Путиным запланирована на 26 апреля. Изначально она должна была состояться в начале марта, но мероприятие пришлось перенести.

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