Названа причина, по которой Большунов не явится на встречу с Путиным

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе.

«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами», — приводит слова Елены Вяльбе ТАСС.

Встреча российских олимпийцев с Путиным запланирована на 26 апреля. Изначально она должна была состояться в начале марта, но мероприятие пришлось перенести.