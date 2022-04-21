Рийгикогу принял заявление о военных преступлениях РФ и геноциде в Украине

Член парламента Украины Елена Шуляк сказала перед Рийгикогу, что сегодняшнее голосование исторически важно для Украины. По ее словам, признание деятельности России геноцидом по отношению к народу Украины важно для памяти десятков тысяч погибших, а также для тех, кто был подвергнут пыткам и изнасилованиям, лишился своего дома или вынужден сегодня прятаться от бомбежек в подвалах Мариуполя. «Такая классификация этих преступлений приведет к необратимому суду. Начиная от исполнителей и заканчивая Владимиром Путиным лично», – сказала она.

По словам Шуляк, прекращение геноцида – это наша общая обязанность. «Мы должны сделать так, чтобы это не повторилось никогда больше, нигде, ни в одной стране. Это – наша общая обязанность. Я верю, что вместе мы сможем достичь этой цели», – сказала она.

Рийгикогу принял представленное 84 депутатами Заявление Рийгикогу «О военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине» (584 AE).

В заявлении Рийгикогу указано, что в ходе агрессивной войны Российской Федерации против Украины были выявлены систематические и массовые военные преступления, которые Вооруженные Силы Российской Федерации совершили против народа Украины. Эти преступления идеологически поддерживает политическое и военное руководство России совместно с государственными пропагандистскими учреждениями.

«На временно оккупированных территориях, в первую очередь в Буче, Бородянке, Гостомеле, Ирпене и Мариуполе, и во многих других населенных пунктах Украины, Российская Федерация совершила акты геноцида inter alia в виде массовых зверств в отношении гражданского населения. Они включают в себя убийства, похищение людей, депортации, взятие в заключение, пытки, изнасилования, а также осквернение тел погибших», – отмечено в заявлении.

Согласно заявлению, Рийгикогу признает деятельность Вооруженных Сил и военного и политического руководства России геноцидом против украинского народа и призывает парламенты других государств и международные организации поступить так же. Также Рийгикогу призывает поддержать расследование преступлений России и привлечение виновных к ответственности и создание для этого международного суда в сотрудничестве между государствами.

Рийгикогу призывает государства мира незамедлительно ужесточить санкции против Российской Федерации, в том числе без исключений прекратить с Россией торговлю в сфере энергоносителей, и незамедлительно увеличить военную помощь и имеющую критическое значение гуманитарную помощь Украине. Рийгикогу выражает уважение народу Украины в его борьбе за свободу, поминает погибших и оплакивает жертв.

В прениях выступили Анти Пооламетс от фракции Консервативной народной партии Эстонии, Мати Райдма от фракции Партии реформ, Михаил Лотман от фракции партии Isamaa, Лаури Ляэнеметс от фракции Социал-демократической партии и Энн Ээсмаа от фракции Центристской партии.