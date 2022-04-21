В Fotografiska открывается сразу две выставки

На выставке «Сад эмодзи-наслаждений» Ганнис комбинирует общепринятые системы знаков из прошлого и настоящего, тем самым расширяя лексикон эмодзи. Бешеная скорость развития технологий ведет к тому, что все вокруг — как биологические организмы, так и окружающая среда — претерпевает необратимые изменения. Поэтому художница решила проанализировать то, насколько современный визуальный язык совпадает с символами, которые использовал живший пятьсот лет тому назад художник-визионер Иероним Босх. Одно из его самых амбициозных произведений, триптих «Сад земных наслаждений», олицетворяет черный юмор, конфликты и абсурд, присущие человечеству, земной жизни и космическому порядку. Ганнис предлагает смелую интерпретацию этого шедевра, и ее работу можно воспринимать и как пародию на классическое искусство, и как критику общественного устройства.

Фото: Карла Ганнис

О своем творчестве художница рассказывает следующее: «В своих работах я рассуждаю о природе человека, идеологиях и устройстве общества, которые не меняются на протяжении многих столетий. Также создаю коллажи о сменах парадигм, которые происходят вследствие технологических и культурных революций».

Выставка Пикси Ляо «Твоя точка зрения зависит от меня» предлагает взглянуть на абсурдность традиционных представлений о мужчине и женщине в современном мире. Ляо выросла в Китае, где женщине навязывается роль матери и хранительницы очага. Но что делать, если человек видит себя иначе?

Впервые Ляо задумалась над созданием проекта «Твоя точка зрения зависит от меня», когда представила друзьям своего молодого избранника Моро, он на пять лет моложе художницы, и увидела удивление и непонимание в глазах близких ей людей. Японца Моро Ляо считает своим главным источником вдохновения как минимум для этой серии, которая посвящена необычной динамике в романтических отношениях между мужчиной и женщиной. Работы художницы вызывают множество эмоций от недоумения и отвращения до радости узнавания и веселья. Ляо убеждена, что для создания счастливых отношений необязательно следовать традиционным представлениям о женственности и мужественности и что уже давно пора отказаться от стереотипного мышления.

«Обе экспозиции предлагают мыслить шире, выйти за рамки обыденного. Проект Пикси Ляо заставляет задуматься над тем, как общество формирует наше представление о гендерных ролях и насколько сильно это представление влияет на нас с самого детства. Художница Карла Ганнис смело интерпретирует творчество Иеронимуса Босха, чтобы открыть нам глаза на то, что эмодзи захватили мир», — говорит руководитель выставочных проектов Fotografiska Маарья Лоорентс.

Междисциплинарная художница Карла Ганнис живет и работает в Бруклине, Нью-Йорк. В своих работах она рассматривает современную культуру через призму неоднозначных отношений между реальным и виртуальным миром, природой и искусством, наукой и научной фантастикой. Ганнис интересуется семиотикой цифровой реальности; ей близка идея horror vacui, которая выражается в стремлении заполнить художественное полотно максимальным количеством деталей. Источниками вдохновения для художницы служат общение с коллегами, история искусства и литературы, новые технологии и книги, в которых представлены спорные идеи.

Степень магистра изобразительных искусств по специальности «Живопись» Ганнис получила в Бостонском университете. Сейчас она занимает должность профессора в Инженерной школе Тандона Нью-йоркского университета: Ганнис работает на факультете технологий, культуры и общественных наук в программе интегрированных цифровых медиа.

Пикси Ляо родилась и выросла в Шанхае, Китай. Сейчас живет и работает в Нью-Йорке, США. Она выиграла стипендию в области фотографии Нью-Йоркской академии киноискусства, стала лауреатом LensCulture Exposure и получила стипендию En Foco на создание новых работ. Была арт-резидентом в следующих организациях: Light Work, Совет по культуре Нижнего Манхэттена, Центр фотографии в Вудстоке и Нью-Йоркский клуб фотокамер. Работы Ляо выставлялись по всему миру: на фестивалях Rencontres d’Arles (Франция), Format Photography Festival (Великобритания), Noorderlicht Photo Festival (Нидерланды), в Asia Societys (США), VT Artsalon (Тайвань), Художественном музее Хэ Сяннин (Китай) и других странах. Степень магистра фотографии Ляо получила в Мемфисском университете.