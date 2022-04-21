Таави Аас: я остаюсь на посту министра

"На данный момент я продолжаю работать на посту министра. Действительно, обсуждались разные варианты, но конкретного плана заменить меня не было", - сообщил в четверг Аас порталу ERR.

"Действительно, в качестве одного из вариантов рассматривался мой переход в Рийгикогу. Но такие обсуждения были в партии и раньше, будут и в будущем", - сказал Аас.