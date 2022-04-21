Таави Аас признался ERR, что Центристcкая партия, действительно, обсуждала возможность его перехода с должности министра экономики и инфраструктуры в Рийгикогу, но сейчас стало ясно, что он все же продолжит работать на министерском посту, пишет Rus.ERR.
Таави Аас: я остаюсь на посту министра
Таави Аас: я остаюсь на посту министра
"На данный момент я продолжаю работать на посту министра. Действительно, обсуждались разные варианты, но конкретного плана заменить меня не было", - сообщил в четверг Аас порталу ERR.
"Действительно, в качестве одного из вариантов рассматривался мой переход в Рийгикогу. Но такие обсуждения были в партии и раньше, будут и в будущем", - сказал Аас.
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