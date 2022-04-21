Стартует чемпионат Эстонии по художественной гимнастике

В воскресенье состоятся соревнования лучших групповых спортсменов. Чемпионы будут выясняться в классе детей, юношей и юниоров и чемпионов. Всего за три дня соревнований в зале спорткомплекса «Калев» на ковер выйдут 537 спортсменов.

«Особенностью чемпионата этого года является и параллельный международный гимнастический турнир, в котором принимают участие только представители соседних стран – Финляндии, Латвии и Литвы. Приглашенные страны приедут с ограниченным количеством делегаций и будут соревноваться в классах юниоров, молодежи и чемпионов (только многоборье). Целью привлечения иностранных делегаций к чемпионату была возможности привезти в Эстонию международных нейтральных судей и повысить объективность оценки, а также предоставить спортсменам из соседних стран дополнительные возможности участвовать в международном турнире», – сказала Наталья Инно, генеральный секретарь Эстонского гимнастического союза.

Интересное соревнование стоит ожидать в классе чемпионов – основными конкурентами будут чемпионка Эстонии прошлого года Полина Мурашко, серебряная медалистка Мелани Келер, оправившаяся от травмы Аделина Беляева – чемпионка Эстонии 2020 года, также Ванесса Кивиранд и прекрасно дебютировавшая на международном уровне Кристин Фрей.

В группе юниоров стоит обратить внимание на чемпионку 2021 года Анете Вахер, прекрасно начавшую сезон Эстер Крейтсман и Валерию Валасечив.

В классе групповой гимнастики за титул чемпионов будут бороться серебряные призеры чемпионата Европы команда Siidisabad (VK Rütmika) и таллиннская команда Caresse (VK Janika). Среди юниоров за медали бороться будут команда юниоров VK Piruett, команды Violett и Tallinn Miressa VK Janika, а также команда юниоров VK Rütmika.

Для юниоров и класса чемпионов это соревнование станет важнейшим квалификационным состязанием перед чемпионатом Европы, который состоится в июне. Состав сборной будет утвержден после кубка Эстонии, который пройдет 8 мая в Вильянди.