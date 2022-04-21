Интернет-мошенники выманили у пожилой дамы крупную сумму

20 апреля полиция сообщила, что 7 апреля 72-летней женщине позвонил неизвестный человек и сообщил, что, поскольку ее учетная запись Google была взломана, ей необходимо загрузить программное обеспечение AnyDisk для защиты учетной записи, что она и сделала.

Позже женщине позвонил то ли якобы сотрудник банка, то ли сотрудник полиции и попросил ее ввести свои пин-коды в интернет-банке, что она и сделала.

Позже выяснилось, что со счета женщины было совершено несколько переводов на другой банковский счет, по предварительным данным, на сумму 9430 евро. К сожалению, вернуть переведенные деньги не удалось.