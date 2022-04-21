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Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за акцию в память об умершем сыне

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Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за акцию в память об умершем сыне
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Фанаты Криштиану Роналду на акции в память о сыне.
Фанаты Криштиану Роналду на акции в память о сыне. Фото: Mike Egerton/PA

Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за акцию в память о его умершем сыне: «Один мир, одна большая семья. Спасибо, «Энфилд», сообщает sports.ru.

Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку.

Фанаты мерсисайдского клуба по ходу матча против «Манчестер Юнайтед» (4:0) аплодировали и пели You’ll Never Walk Alone на 7-й минуте в память об умершем новорожденном сыне португальца.

«Один мир, один спорт, одна большая семья. Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем ваш пример уважения и сострадания🙏🏽🙏🏽🙏🏽», – написал Роналду в инстаграме.

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