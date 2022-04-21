Таллинн продолжает поддержку проектов в области окружающей среды

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что заметен рост интереса в отношении недоходных проектов в области окружающей среды. «Радует и то, что помимо уже известных нам активистов в этом туре подачи ходатайств приняли участие новые организации, чьи ходатайства содержали новые идеи и решения», – рассказал Свет, добавив, что поскольку вопросы окружающей среды являются приоритетными для города, в последние годы возрастает и сумма поддержки: «В следующем году Таллинн будет с гордостью носить титул Зеленой столицы Европы. В то, чтобы наш город был зеленым и таллиннцы развивали осведомленность об окружающей среде, свой вклад можем внести все мы. Проходящая по инициативе местных общин и свободных объединений и при их управлении деятельность – хороший пример того, как можно повлиять на поведение людей в области окружающей среды при помощи различных вовлекающих занятий».

Среди прочего город поддержит несколько проектов, адресованных школьникам, которые проводят Таллиннское общество охраны природы, MTÜ Tallinna Linnuklubi, MTÜ Loodusring. Для школьников будут организованы походы, соревнования и дни наблюдения за птицами. Проект Северо-Эстонского объединения слабовидящих организует проект, направленный на повышение осведомленности об окружающей среде для проживающих в Таллинне слабовидящих людей.

НКО «Ласнаидея» продолжает проект садоводческой терапии и в этом году, предлагая людям старше 60 лет занятия в общинных садах под руководством специалистов в области оздоровительной терапии. Мастер-классы на темы богатства видов, городского пчеловодства, бережного отношения к окружающей среде проведут Каламаяский сад трав и MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa.

Субсидии также выделены на проведение двух тематических кампаний. Информационная кампания «Белые понедельник» (Circular Monday) обращает внимание на чрезмерное потребление и призывает людей потреблять и делать покупки более осознанно и с бережным отношением к окружающей среде. Отметка возле люков для сточных колодцев «Море начинается здесь» обращает внимание горожан на засорение окурками и вредные для окружающей среды последствия этого. Образованием на темы, связанные с отходами, занимается и организация Precious Plastic Estonia, которая проведет три pop-up мастер-класса, в которых расскажут о загрязнении пластиком в Эстонии и по всему миру, а также MTÜ Rohelinn, которое проведет танцевальные толоки по уборке.

С целью поддержки осознанности в области окружающей среды таллиннцев приглашают к участию в общественных обсуждениях. Например, можно поучаствовать в организованной Shiftworks OÜ в рамках Tallinn Music Week дискуссии, или в беседе на тему биотопа, организованной Estonian Anthropocene Center MTÜ.

Субсидии в области недоходной деятельности в сфере окружающей среды Таллинн выделяет с 2012 года. В последние годы суммы, выделяемые на поддержку проектов в этой области, возрастают: в 2020 году эта сумма составляла 16 000 евро, в 2021 – 27 000 евро, в этом году - 41 987 евро.

Город субсидирует деятельность в области окружающей среды на основании порядка выделения пособий на недоходную деятельность (на эстонском).