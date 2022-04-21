Полиция просит помощи в поисках 76-летней женщины

Сийри упитанного телосложения, ее рост около 170 см, у нее седые кудрявые волосы до плеч, была без шапки. Согласно имеющейся на данный момент информации, когда она покидала дом призрения, на ней была темная флисовая куртка с высоким воротником и карманами по бокам, черные рейтузы и фиолетовые тапочки на толстой резиновой подошве. У нее переваливающаяся походка.