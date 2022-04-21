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Полиция просит помощи в поисках 76-летней женщины

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках 76-летней женщины
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Сийри
Сийри Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках покинувшей днем 21 апреля дом призрения в поселке Кяру 76-летней Сийри.

У пожилой дамы есть проблемы с памятью. Мобильный телефон Сийри с собой не взяла.

Сийри упитанного телосложения, ее рост около 170 см, у нее седые кудрявые волосы до плеч, была без шапки. Согласно имеющейся на данный момент информации, когда она покидала дом призрения, на ней была темная флисовая куртка с высоким воротником и карманами по бокам, черные рейтузы и фиолетовые тапочки на толстой резиновой подошве. У нее переваливающаяся походка.

Полиция вместе с близкими и работниками дома призрения активно ищет пропавшую женщину.

Полиция просит всех, кто видел Сийри или имеет информацию о ее местоположении, сообщить об этом по номеру 112.

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