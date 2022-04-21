Земельный департамент: итоги I квартала на рынке недвижимости

Хотя активность покупателей была на 24% меньше, чем в IV квартале 2021 года, необходимо учитывать, что результат IV квартала по количеству сделок и активности на рынке недвижимости стал четвертым за всю историю существования. Общая стоимость сделок купли-продажи в I квартале 2022 года составила 1,24 миллиарда евро, что составляет менее 26% от рекордного результата IV квартала 2021 года.

При этом рынок недвижимости показал лучший результат по обороту в I квартале 2022 года, а общая стоимость сделок за год выросла на 8%, несмотря на одновременное снижение их количества.

В I квартале 2022 года с квартирными правами собственности было совершено 6810 сделок купли-продажи квартирной собственности, в том числе - 6059 жилых помещений. Общая стоимость сделок с жильем в I квартале составила 590 миллионов евро, и, несмотря на снижение количества сделок, общая стоимость была на 8% больше, чем год назад. По сравнению с предыдущим кварталом общая стоимость сделок снизилась на 23%.

В I квартале 2022 года доля первых продаж составила 17%. В I квартале 2022 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составила 3 ​​355 евро, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом и на 10% по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя цена квартиры на вторичном рынке столицы также продолжала расти, достигнув 2 530 евро за квадратный метр в I квартале 2022 года при годовом росте цен на 25% и квартальном росте на 8%.