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Узнаете этого человека? Полиция подозревает его в совершении кражи

rus.postimees.ee
Узнаете этого человека? Полиция подозревает его в совершении кражи
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Ляэнеская префектура пытается установить личность этого человека.
Ляэнеская префектура пытается установить личность этого человека. Фото: Lääne prefektuur

Ляэнеская префектура просит помощи в установлении личности человека на фото. Есть основания подозревать его в совершении кражи в Пярну.

В понедельник, 18 апреля полиция получила сообщение, что ранним утром накануне некий человек проник в магазин на Рижском шоссе и украл рабочие инструменты, одежду и другие вещи. 

Всех, кто узнает этого мужчину, просят связаться с пярнуским отделением полиции по номеру 4446 649 или по э-почте marian.muuga@politsei.ee.

Этот мужчина подозревается в краже. 
Этот мужчина подозревается в краже. Фото: Lääne prefektuur
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