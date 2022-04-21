Ляэнеская префектура просит помощи в установлении личности человека на фото. Есть основания подозревать его в совершении кражи в Пярну.
Узнаете этого человека? Полиция подозревает его в совершении кражи
Узнаете этого человека? Полиция подозревает его в совершении кражи
В понедельник, 18 апреля полиция получила сообщение, что ранним утром накануне некий человек проник в магазин на Рижском шоссе и украл рабочие инструменты, одежду и другие вещи.
Всех, кто узнает этого мужчину, просят связаться с пярнуским отделением полиции по номеру 4446 649 или по э-почте marian.muuga@politsei.ee.
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