Евросоюз в четверг внес в санкционный список украинского бизнесмена Сергея Курченко и российского предпринимателя Евгения Пригожина, говорится в документе, распространенном Брюсселем, пишет "Интерфакс".
ЕС ввел санкции против Евгения Пригожина и Сергея Курченко
ЕС ввел санкции против Евгения Пригожина и Сергея Курченко
В нем поясняется, что их вносят в список лиц, организаций и органов, в отношении которых вводятся ограничительные меры за их роль в подрыве или в угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и извлечение из этого выгоды.
В документе отмечается, что Пригожин «несет ответственность, активно осуществляя действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Что касается Курченко, в документе говорится, что «он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя в качестве субподрядчика».
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