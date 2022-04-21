Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине

Объявляя о выделении дополнительной военной помощи, Байден заявил о "критическом окне" в конфликте, поскольку Россия готовится к следующему этапу войны, в котором из-за особенностей географии будут необходимы другие типы оружия. Американский президент намерен на следующей неделе попросить Конгресс выделить дополнительный бюджет для военной помощи Украине, поскольку выделенный ранее бюджет на помощь Украине на исходе. "На следующей неделе я отправлю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет, чтобы сохранять бесперебойный поток вооружений и боекомплектов храбрым украинским бойцам", - сказал Байден.

Байден также объявил о выделении еще 500 долларов млн прямой экономической помощи украинскому правительству. По его словам, правительство сможет использовать эти деньги для стабилизации экономики, поддержки население и выплат зарплат.

Кроме того, США расширили санкции в отношении России, запретив российским кораблям входить в американские порты. В прошлом году, российские суда заходили в порты в США около 1800 раз - это небольшой процент от общего трафика, и запрет не окажет серьезного влияния на цепочки поставок в США, отмечает Reuters. Ранее свои порты для российских судов закрыли Евросоюз и Канада.116:25