Президент не утвердил поправки к Закону об иностранцах

Глава государства считает, что закон о принятии поправок следует заново обсудить в Рийгикогу и принять соответствующее конституции решение.

«Я понимаю важность и срочность этого закона, но Рийгикогу при его принятии нарушил процессуальные нормы. Я надеюсь, что правление Рийгикогу или спикер Рийгикогу воспользуются предоставленной им законом обязанностью при первой же возможности заново обсудить закон в Рийгикогу и принять решение», - отметил Карис, попросив парламент проработать закон как это предусматривает конституция.

При подготовке к третьему чтению законопроекта Конституционная комиссия внесла в текст изменение: слово «супруг/супруга» было заменено на «близкий родственник», поясняет Rus.ERR.

К третьему чтению должен иметься окончательный текст законопроекта, в который после второго чтения внесены лингвистические и технические уточнения. Например, должны быть исправлены все орфографические ошибки, нумерация или ссылки. Замена слова «супруг» на «близкий родственник» является не уточнением, а существенным изменением. Тем самым были нарушены процессуальные нормы.