Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Поркуни, Ляэне-Вирумаа 11-летнего Кеннета, который, скорее всего, не ориентируется на местности.
Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет 11-летнего Кеннета
Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет 11-летнего Кеннета
Кеннет покинул школу в деревни Поркуни сегодня, 21 апреля около полвторого на своем сине-желтом велосипеде с белыми надписями. На голове у него была тонкая вязаная шапка, на ногах темные джинсы и ботинки. Кеннет стройного телосложения.
Ранее он самостоятельно таким путем не уходил, поэтому может не ориентироваться на местности. Из-за его состояния здоровья, жизнь Кеннета может быть в опасности.
Полиция просит всех, кто видел Кеннета сегодня после обеда, сообщить по номеру 112.