Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет 11-летнего Кеннета

Кеннет покинул школу в деревни Поркуни сегодня, 21 апреля около полвторого на своем сине-желтом велосипеде с белыми надписями. На голове у него была тонкая вязаная шапка, на ногах темные джинсы и ботинки. Кеннет стройного телосложения.

Кеннет. Фото: Urve Karp

Ранее он самостоятельно таким путем не уходил, поэтому может не ориентироваться на местности. Из-за его состояния здоровья, жизнь Кеннета может быть в опасности.