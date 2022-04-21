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Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет 11-летнего Кеннета

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Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет 11-летнего Кеннета
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Кеннет.
Кеннет. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Поркуни, Ляэне-Вирумаа 11-летнего Кеннета, который, скорее всего, не ориентируется на местности. 

Кеннет покинул школу в деревни Поркуни сегодня, 21 апреля около полвторого на своем сине-желтом велосипеде с белыми надписями. На голове у него была тонкая вязаная шапка, на ногах темные джинсы и ботинки. Кеннет стройного телосложения.

Кеннет.
Кеннет. Фото: Urve Karp

Ранее он самостоятельно таким путем не уходил, поэтому может не ориентироваться на местности. Из-за его состояния здоровья, жизнь Кеннета может быть в опасности.

Полиция просит всех, кто видел Кеннета сегодня после обеда, сообщить по номеру 112.

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