Деньги западных предприятий по-прежнему текут рекой в Россию

Анализ издания Financial Times показывает, что подобных получателей зарплаты примерно 188 000. Вероятно, из всё-таки больше, поскольку крупные работодатели, в числе которых собственник KFC Yum Brands и Coca-Cola, не подтвердили, продолжаются ли их выплаты зарплат в России.

Анализ совпадает со сделанным в понедельник сообщением мэра Москвы Сергея Собянина, в котором было отмечено, что уход зарубежных фирм или остановка ими работы создало угрозу безработицы для 200 000 работников города. «По нашим оценкам, примерно 200 000 человек грозит потеря работы», – написал Собянин в своем блоге.

Мэр напомнил, что на прошлой неделе городские власти одобрили программу поддержки работников, которым угрожает увольнение. Она направлена прежде всего на работников зарубежных предприятий. Принимая в учет получающих пособие из федерального бюджета, на проведение программы выделено 3,36 миллиарда рублей (37 миллионов евро).

Работники сидят без дела

Если работодатели белых воротничков, то есть банки, адвокатские бюро и страховые общества переводят работников в другие страны, то рабочие места в секторе обслуживания, производственном и торговом очевидно просто исчезнут, если предприятия не видят возможности незамедлительно снова открыть свои двери.

Генеральный директор компании Levi Strauss Чип Берг сказал, что в апреле джинсовый бренд заплатит по-прежнему своим 800 работникам зарплату. «В свете нынешних новостей я вовсе не оптимистичен, что мы начнем скоро снова действовать в полном объеме» – добавил Берг.

По словам юриста FisherBroyles Питера Файндинга, предприятия, приостановившие свою работу, по российским законам все еще обязаны платить зарплату своим работникам зарплату. «Предприятия могут выбирать, продолжить ли платить работникам как обычно, выплатить заработную плату за срок до шести месяцев в сочетании с компенсацией за сокращение и увольнение, или направить людей в сферы труда, на которые остановка деятельности не влияет», – объяснил Файндинг. «Работодатель могут также договориться с работниками, что последние согласятся на время остановки получать меньшую зарплату, хотя у работников при таком сценарии была бы на переговорах более слабая позиция».

Гигант товаров для дома Икеа взял на себя обязательство платить своим работникам зарплату в России до конца мая, всего три месяца, что на один месяц больше, чем требуемая российским законом выплата по сокращению.

Файндинг, который консультирует в России международные компании, сказал, что оставшихся без работы работников очевидно уволят, хотя выплата работнику минимальной зарплаты размером в 12500 рублей, или 137 евро, для крупных фирм относительно небольшой расход.

Заработавший в прошлом году 23 миллиарда долларов McDonald«s сообщил, что платит зарплату в России 62000 работников и общий расход у них там 50 миллионов долларов в месяц.

Для многих западных предприятий также есть сложности с переводом денег в угнетенное санкциями государство. По оценке Файндинга, им приходится использовать находящиеся в России денежные запасы, но они могут вскоре исчерпаться. »В ближайшее время мы увидим довольно много случаев неплатежеспособности и ликвидации« – считает он. »Если российский работодатель пойдет на ликвидацию, то предприятие теоретически обязано выплачивать работникам зарплату до тех пор, пока на это есть деньги«.

Российское правительство старается предотвратить проблемы возникающие при массовой безработице, недавно задействовали вспомогательный пакет размером в 40 миллиардов рублей, который, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, поддержал бы примерно 400 000 работников.

Некоторые западные работодатели опасаются, что Москва может арестовать их имущество и допустить кражу интеллектуальной собственности. »Российское правительство ввело законы, по которым можно национализировать имущество уходящих компаний«, – сказал руководитель Levi Strauss Берг. Адвокат по торговым маркам Джош Гербен (США) добавил, что уже поданы ходатайства на использование торговых марок McDonald»s, Coca-Cola и других.

Предстоят большие сокращения

По словам Файдинга, некоторые фирмы, в числе которых табачная фирма British American Tobacco, решили передать имущество российским партнерам, что предположительно позволит сохранить и рабочие места. Однако в этой ситуации будущее работников чрезвычайно непредсказуемо, так как трудовая культура и порядок оплаты очевидно изменятся.