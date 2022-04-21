Заболеваемость гриппом по-прежнему растет

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 3381 человек, это на 25 процентов меньше, чем за позапрошлую неделю. Дети составили 32 процента заболевших.

Если на позапрошлой неделе прирост составлял около 80–100 процентов, то на прошлой 30 процентов. Лабораторно подтверждены на прошлой неделе случаев 1570 вируса грипп А, это на 27 процентов больше, чем на предыдущей неделе, дети составили 48 процентов заболевших. Больше всего заболевших было среди пожилых людей в возрасте 70–79 лет и среди детей до 4 месяцев — соответственно 80 и 71 процентов. В госпитализации из-за гриппа нуждались на 13 пациентов больше, стало больше детей, нуждающихся в госпитализации из-за гриппа, дети составили половину госпитализированных.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на прошлой неделе госпитализация из-за гриппа потребовалась 22 пациентам. С начала сезона из-за гриппа госпитализированы 195 пациентов.

За сезон гриппа от этого заболевания скончались три человека, все трое старше 70 лет, с серьезными сопутствующими заболеваниями. Никто из них не был вакцинирован от гриппа.

Лабораторно подтверждены за сезон 9965 случаев вируса гриппа, по данным департамента здоровья в Эстонии циркулирует подтип (H3) вируса гриппа А.