Михкельсон: война обязательно должна закончиться страгегическим поражением России

- Вчера Рийгикогу на дополнительном заседании выслушал речь руководителя делегации парламента Украины Елены Шуляк и единогласно принял заявление с осуждением военных преступлений России и геноцида в Украине. Как сказала Шуляк, признание деятельности России геноцидом по отношению к народу Украины важно для памяти десятков тысяч погибших, а также для тех, кто был подвергнут пыткам и изнасилованиям, лишился своего дома или вынужден сегодня прятаться от бомбежек в подвалах Мариуполя. По словам Елены Шуляк, такая классификация этих преступлений приведет к необратимому суду над виновными, начиная от исполнителей и заканчивая Владимиром Путиным лично. Представима ли сейчас ситуация, при которой суд над Владимиром Путиным не будет заочным, или речь пока идет скорее все-таки о «суде истории»?

- Можно допускать оба варианта, потому что мы пока не знаем, как будет выглядеть завершение этой войны. Однако человечество не должно допустить никаких других вариантов, кроме стратегического поражения России. Да, Россия может оккупировать какие-то территории, может расчленить Украину на какое-то время, как это было уже сделано в 2014 году, но одержать победу над свободолюбивой Украиной и украинским народом у России нет ни малейшей возможности. Ответственными за военные преступления в Украине и за геноцид являются многие люди, отнюдь не только президент России, который принимал главные решения. Виновниками являются, например, и члены Совета безопасности, которые дали свое согласие на эту войну. Виновниками являются и пропагандисты вроде Соловьева или Киселева, которые 8 лет вели подготовку к тому, чтобы сделать совершаемые сейчас преступления вполне приемлемыми для зомбированного населения России. Нельзя забывать и о конкретных лицах, которые сами творят сейчас в Украине эти злодеяния. Конечно, украинцы сейчас очень тщательно фиксируют и документируют все преступления России. Заведено уже несколько тысяч уголовных дел.

- Вчера правительство Эстонии приняло решение дать МВД распоряжение ограничить въезд в Эстонию артистам, поддерживающим российскую агрессию. Как сказала премьер Кая Каллас, на войне все черно-белое, поэтому в Эстонии не рады тем артистам, которые оправдывали российскую агрессию в Украине и путинский режим, и поэтому правительство примет все меры, чтобы такие люди не приезжали в Эстонию. Многие люди считают, что, возможно, если бы такую меру в Эстонии и многих других странах приняли еще 8 лет назад, то и картина мира могла бы быть сейчас другой. Это решение правительства можно назвать своевременным, или же, возможно, все-таки принятым с опозданием?