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Михкельсон: война обязательно должна закончиться страгегическим поражением России

Павел Соболев
Михкельсон: война обязательно должна закончиться страгегическим поражением России
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  • Запрещать концерты поддерживающих войну артистов могли бы в Эстонии и местные самоуправления
  • До фазы взаимного закрытия посольств дипотношения РФ и Эстонии в ближайшее время не дойдут
  • В Эстонии живут преимущественно мудрые люди, но и закон о враждебной символике тоже мудр

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон среди прочего ответил на вопросы, касающиеся принятия парламентом Эстонии заявления с осуждением совершаемого Россией в Украине геноцида и закрытия в России эстонских консульских учреждений.

- Вчера Рийгикогу на дополнительном заседании выслушал речь руководителя делегации парламента Украины Елены Шуляк и единогласно принял заявление с осуждением военных преступлений России и геноцида в Украине. Как сказала Шуляк, признание деятельности России геноцидом по отношению к народу Украины важно для памяти десятков тысяч погибших, а также для тех, кто был подвергнут пыткам и изнасилованиям, лишился своего дома или вынужден сегодня прятаться от бомбежек в подвалах Мариуполя. По словам Елены Шуляк, такая классификация этих преступлений приведет к необратимому суду над виновными, начиная от исполнителей и заканчивая Владимиром Путиным лично. Представима ли сейчас ситуация, при которой суд над Владимиром Путиным не будет заочным, или речь пока идет скорее все-таки о «суде истории»?

- Можно допускать оба варианта, потому что мы пока не знаем, как будет выглядеть завершение этой войны. Однако человечество не должно допустить никаких других вариантов, кроме стратегического поражения России. Да, Россия может оккупировать какие-то территории, может расчленить Украину на какое-то время, как это было уже сделано в 2014 году, но одержать победу над свободолюбивой Украиной и украинским народом у России нет ни малейшей возможности. Ответственными за военные преступления в Украине и за геноцид являются многие люди, отнюдь не только президент России, который принимал главные решения. Виновниками являются, например, и члены Совета безопасности, которые дали свое согласие на эту войну. Виновниками являются и пропагандисты вроде Соловьева или Киселева, которые 8 лет вели подготовку к тому, чтобы сделать совершаемые сейчас преступления вполне приемлемыми для зомбированного населения России. Нельзя забывать и о конкретных лицах, которые сами творят сейчас в Украине эти злодеяния. Конечно, украинцы сейчас очень тщательно фиксируют и документируют все преступления России. Заведено уже несколько тысяч уголовных дел.

- Вчера правительство Эстонии приняло решение дать МВД распоряжение ограничить въезд в Эстонию артистам, поддерживающим российскую агрессию. Как сказала премьер Кая Каллас, на войне все черно-белое, поэтому в Эстонии не рады тем артистам, которые оправдывали российскую агрессию в Украине и путинский режим, и поэтому правительство примет все меры, чтобы такие люди не приезжали в Эстонию. Многие люди считают, что, возможно, если бы такую меру в Эстонии и многих других странах приняли еще 8 лет назад, то и картина мира могла бы быть сейчас другой. Это решение правительства можно назвать своевременным, или же, возможно, все-таки принятым с опозданием?

- Я согласен с тем, что на эту ситуацию надо смотреть как на черно-белую и что тут не может быть никаких серых тонов. В нынешнее время все-таки достаточно просто выяснить, кто кого и насколько поддерживает. Мне даже трудно понять, почему, например, власти Таллинна ждали каких-то решений такого рода со стороны правительства страны. Я думаю, что такие вопросы в каждом конкретном случае могли бы решать и органы местных самоуправлений. Однако слова, сказанные вчера премьер-министром, были очень правильными, и решение, принятое кабинетом министров, было очень важным.

- Российские власти вчера объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии во Пскове. Также будут закрыты консульства Латвии и Литвы в России. Сотрудники этих представительств объявлены персонами нон грата. Для Эстонии такое решение было ожидаемым, после того, как были закрыты российские консульские учреждения в Тарту и Нарве. Может ли уровень дипотношений Эстонии и России ожидать еще большее понижение, вплоть, возможно, до закрытия посольств?

- На данный момент такой вариант выглядит маловероятным, но при этом мы же не знаем, как будут складываться события в Украине. Неизвестно, что будет вообще происходить с отношениями между Россией и Западом. Конечно, этот шаг со стороны МИДа РФ был ожидаем. Эстония, однако, была не единственной страной, которая недавно высылала российских дипломатов и закрывала российские консульские учреждения. После Бучи больше 20 стран мира выслали больше 400 российских дипломатов. Прежде всего, конечно, тех, кто занимался разведывательной деятельностью. Поэтому шаг, сделанный эстонскими властями в отношении российских консульств, был совершенно необходим, в том числе — и в смысле создания помех для России в ведении подрывной деятельности на эстонской территории.

- Законопроект о запрете враждебной символики прошел вчера заключительное третье чтение в Рийгикогу. Согласно закону, присоединение к агрессии иностранного государства считается преступлением. Также закон запрещает демонстрацию символики, связанной с агрессией. Это деяние наказывается крупным штрафом или арестом. Закон был утвержден в очень быстром темпе, потому что приближается 9 мая. Могут ли 9 мая в Эстонии возникнуть многочисленные поводы для применения этого закона, или, напротив, война в Украине — это тот фон, который, возможно, побудит людей вести себя в эту дату значительно спокойнее и терпимее даже в сравнении с предыдущими годами?

- Я приехал сейчас в вашу студию прямо из Палдиски, где встречался с педагогами Палдиской общей гимназии. Мы говорили с ними о том, что творится сейчас в Украине, что творится в России, почему ведется такая массированная война. Почему российские войска творят в Украине такое жестокое насилие. В этой гимназии учатся и эстонцы, и русские. Мои впечатления от этой встречи таковы, что в Эстонии преимущественно живут мудрые люди. Которые очень ценят возможность иметь спокойное, хорошее место для жизни. Трудно представить себе, до какой степени сейчас должен быть зомбирован человек, чтобы поддерживать геноцид в отношении народа Украины. Да, в соцсетях сейчас можно заметить ведущиеся жителями Эстонии в преддверии 9 мая очень жаркие «дебаты», но на улицах в то же самое время спокойно.

Я думаю, что этот новый закон — очень мудрый закон, который позволяет людям высказывать свое личное отношение к происходящему в Украине, но также и показывает грань, которую нельзя переходить. И этот закон дает эстонским правоохранительным органам возможность адекватно реагировать в тех случаях, когда становится на самом деле необходимо пресечь какие-то действия, открыто поддерживающие ведение Россией войны против Украины.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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